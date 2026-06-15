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Украина. Премьер лига
15 июня 2026, 13:45 | Обновлено 15 июня 2026, 13:51
116
0

МУЛИК: «Это не было каким-то спонтанным решением»

Нападающий «Кривбасса» ответил на вопрос клубной пресс-службы

15 июня 2026, 13:45 | Обновлено 15 июня 2026, 13:51
116
0
МУЛИК: «Это не было каким-то спонтанным решением»
ФК Кривбасс. Владимир Мулик
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Украинский нападающий «Кривбасса» Владимир Мулик ответил на вопрос клубной пресс-службы:

– Владимир, когда вы поняли, что хотите стать профессиональным игроком?

– Это не было каким-то спонтанным решением. Я с самого детства играл в футбол: в деревне, во дворе, вместе со своими друзьями. Как-то постепенно эта игра нравилась мне всё больше и больше. Потом родители отвели меня на первую тренировку в футбольную секцию, и так все началось.

– Кто был вашим футбольным кумиром в детстве?

– Ну, в общем, всегда кумиром был, в принципе, и остается сейчас, это Криштиану Роналду. Невероятный человек, невероятный футболист. Легенда мирового футбола. Номер один для меня.

– Что для вас самое сложное на позиции нападающего?

– Самое сложное то, что нужно очень много работать, выполнять много беговой работы, быстро и правильно реагировать на те или иные моменты в игре, много думать, правильно открываться. Кажется, ничего не забыл (улыбается).

– Как проходит ваш типичный тренировочный день?

– Прежде всего все начинается с подготовки к тренировке. Например, какой-то разминки в зале, работы, чтобы размять мышцы и как следует подготовиться к нагрузкам. Затем уже само занятие, а после него, конечно, должно быть восстановление. Сауна, массаж или какие-то другие восстановительные процедуры.

– Есть ли у вас хобби, которые помогают восстанавливаться?

– Люблю теннис, когда есть свободное время. Или рыбалку тоже очень обожаю, когда приезжаю домой и могу поехать с родителями или друзьями отдохнуть и заодно порыбачить.

– Поделитесь: какой момент в карьере сейчас считаете самым важным?

– Наверное, самый запомнившийся – это дебют именно в составе «Кривбасса» в УПЛ. Это было 12 мая 2024 года против «Динамо» на стадионе «Горняк». Тогда мы, к сожалению, уступили 0:2.

– Где видите себя через несколько лет?

– Если говорить в целом, то, конечно, вижу себя дальше в футболе. Не представляю свою жизнь без этого вида спорта. Хочу продолжать прогрессировать.

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Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владимир Мулик
Даниил Кирияка Источник: ФК Кривбасс
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