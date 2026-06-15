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Чемпионат мира
15 июня 2026, 13:05 | Обновлено 15 июня 2026, 13:06
286
0

Их не остановить. Нидерланды продолжили две беспроигрышные серии на ЧМ

«Оранжевые» не проигрывают в основное время с 2010 и не знают поражений на групповых этапах с 1994

15 июня 2026, 13:05 | Обновлено 15 июня 2026, 13:06
286
0
Их не остановить. Нидерланды продолжили две беспроигрышные серии на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Нидерландов, сыграв вничью со сборной Японии в первом туре ЧМ-2026, продлила две свои беспроигрышные серии на мировых первенствах.

«Оранжевые» не проигрывают в основное время, начиная с 2010 года, а также не знают поражений на групповых этапах, начиная с 1994 года.

Беспроигрышная серия сборной Нидерландов на чемпионатах мира в основное время матчей (20)

  • 2026: Япония – 2:2
  • 2022: Аргентина – 2:2
  • 2022: США – 3:1
  • 2022: Катар – 2:0
  • 2022: Эквадор – 1:1
  • 2022: Сенегал – 2:0
  • 2014: Бразилия – 3:0
  • 2014: Аргентина – 0:0
  • 2014: Коста-Рика – 0:0
  • 2014: Мексика – 2:1
  • 2014: Чили – 2:0
  • 2014: Австралия – 3:2
  • 2014: Испания – 5:1
  • 2010: Испания – 0:0
  • 2010: Уругвай – 3:2
  • 2010: Бразилия – 2:1
  • 2010: Словакия – 2:1
  • 2010: Камерун – 2:1
  • 2010: Япония – 1:0
  • 2010: Дания – 2:0

Беспроигрышная серия сборной Нидерландов на групповых этапах чемпионатов мира (17)

  • 2026: Япония – 2:2
  • 2022: Катар – 2:0
  • 2022: Эквадор – 1:1
  • 2022: Сенегал – 2:0
  • 2014: Чили – 2:0
  • 2014: Австралия – 3:2
  • 2014: Испания – 5:1
  • 2010: Камерун – 2:1
  • 2010: Япония – 1:0
  • 2010: Дания – 2:0
  • 2006: Аргентина – 0:0
  • 2006: Кот-д'Ивуар – 2:1
  • 2006: Сербия и Черногория – 1:0
  • 1998: Мексика – 2:2
  • 1998: Южная Корея – 5:0
  • 1998: Бельгия – 0:0
  • 1994: Марокко – 2:1
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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