Их не остановить. Нидерланды продолжили две беспроигрышные серии на ЧМ

Сборная Нидерландов, сыграв вничью со сборной Японии в первом туре ЧМ-2026, продлила две свои беспроигрышные серии на мировых первенствах.

«Оранжевые» не проигрывают в основное время, начиная с 2010 года, а также не знают поражений на групповых этапах, начиная с 1994 года.

Беспроигрышная серия сборной Нидерландов на чемпионатах мира в основное время матчей (20)

2026: Япония – 2:2

2022: Аргентина – 2:2

2022: США – 3:1

2022: Катар – 2:0

2022: Эквадор – 1:1

2022: Сенегал – 2:0

2014: Бразилия – 3:0

2014: Аргентина – 0:0

2014: Коста-Рика – 0:0

2014: Мексика – 2:1

2014: Чили – 2:0

2014: Австралия – 3:2

2014: Испания – 5:1

2010: Испания – 0:0

2010: Уругвай – 3:2

2010: Бразилия – 2:1

2010: Словакия – 2:1

2010: Камерун – 2:1

2010: Япония – 1:0

2010: Дания – 2:0

Беспроигрышная серия сборной Нидерландов на групповых этапах чемпионатов мира (17)