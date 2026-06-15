Тренер Кот-д’Ивуара: «Мы приехали сюда с амбициями и большими надеждами»

Главный тренер сборной Кот-д’Ивуара Эмерс Фаэ заявил, что победа его команды над Эквадором со счетом 1:0 доказала серьезность амбиций «слонов» на чемпионате мира.

«Мы приехали в США именно ради этого. Мы приехали сюда с амбициями и большими надеждами. Мы не хотим просто побывать в США и вернуться домой, поэтому пока все складывается хорошо.

Мы победили Францию. Мы хорошо начали этот турнир матчем против Эквадора – очень сильной команды, но смогли показать свою игру и выиграли матч. Это демонстрирует, что наша команда хорошо себя проявила.

Следующая игра? Снова будет тяжелый матч. Это Германия. У них огромный опыт. Они несколько раз выигрывали чемпионат мира. У них есть футболисты, выступающие в лучших европейских клубах. У них очень мощная атака.

Победа 7:1 в первом матче этого турнира – это серьезный показатель. Но мы поедем туда побеждать. Мы будем настроены на победу и хотим обеспечить себе выход из группы уже после второго тура.

Мы будем смотреть им в глаза и постараемся отдать все силы. У нас тоже есть свои сильные качества. Мы будем опираться на собственные сильные стороны и попробуем сломать немецкую стену», – подитожыл Фаэ.