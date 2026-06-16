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  4. Вингер Динамо определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру
Украина. Премьер лига
16 июня 2026, 14:41 |
301
0

Вингер Динамо определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру

Владислав Кабаев признался, что в ближайшее время не собирается покидать киевский клуб

16 июня 2026, 14:41 |
301
0
Вингер Динамо определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев
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Вингер киевского «Динамо» Владислав Кабаев поделился мнением о своем будущем и признался, что не планирует в ближайшее время покидать «бело-синюю» команду:

«Я не знаю, что будет через два, три или пять лет. Сейчас я вижу себя в «Динамо». Люблю эту эмблему, люблю всех работников клуба. Очень уважаю президентов, потому что они многое делают и для команды, и лично для меня.

Если мы будем нужны друг другу, если я буду отвечать уровню этой команды, то я только за то, чтобы оставаться здесь. В то же время я нахожусь в хороших отношениях и с ребятами из «Шахтера».

Да, когда мы выходим друг против друга на поле, это очень серьезный раздражитель для нас. Но вне футбола, после матчей, у нас абсолютно нормальные человеческие отношения.

Поэтому опять же – я не знаю, что будет через пять лет, нужен ли буду «Динамо» в будущем. Однако на сегодняшний день я связываю себя только с киевским клубом.

Я люблю Киев, мне сейчас здесь нравится буквально всё. Еще бы вылечиться и вернуться к игре – тогда вообще было бы супер», – признался Кабаев.

В прошлом сезоне опытный 30-летний вингер провел 25 матчей, в которых забил два гола и отдал три ассиста. Контракт футболиста с «Динамо» заканчивается в июне 2028 года.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Владислав Кабаев
Николай Тытюк Источник: Футбол 24
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