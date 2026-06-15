Как талисман. Кот-д'Ивуар не проигрывает матчи, в которых забивает Диалло
Вспомним все поединки, в которых Амад Диалло забивал за сборную Кот-д'Ивуара
23-летний полузащитник МЮ Амад Диалло забил 7-й гол за сборную Кот-д'Ивуара.
Произошло это в матче первого тура ЧМ-2026 против сборной Эквадора.
Гол Диалло стал единственным и победным в матче.
Интересным фактом является то, что в тех матчах, в которых игрок МЮ забивал за свою национальную сборную, Кот-д'Ивуар ни разу не проиграл: 6 побед и 1 ничья.
Беспроигрышная серия сборной Кот-д'Ивуара в матчах, в которых голом за сборную отмечался Амад Диалло (7)
- 2026: ЧМ, Эквадор – 1:0
- 2026: ТМ, Франция – 2:1
- 2026: КАН, Буркина-Фасо – 3:0
- 2025: КАН, Камерун – 1:1
- 2025: КАН, Мозамбик – 1:0
- 2025: ЧМ (квал.), Кения – 3:0
- 2021: ТМ, Буркина-Фасо – 2:1
🇨🇮 La Côte d'Ivoire a remporté 6 de ses 7 matchs lorsque Amad Diallo a été buteur (1 nul). #CIVEQU— Stats Foot (@Statsdufoot) June 15, 2026
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