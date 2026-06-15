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Чемпионат мира
15 июня 2026, 11:03 | Обновлено 15 июня 2026, 11:04
59
0

Как талисман. Кот-д'Ивуар не проигрывает матчи, в которых забивает Диалло

Вспомним все поединки, в которых Амад Диалло забивал за сборную Кот-д'Ивуара

15 июня 2026, 11:03 | Обновлено 15 июня 2026, 11:04
59
0
Как талисман. Кот-д'Ивуар не проигрывает матчи, в которых забивает Диалло
Getty Images/Global Images Ukraine. Амад Диалло
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23-летний полузащитник МЮ Амад Диалло забил 7-й гол за сборную Кот-д'Ивуара.

Произошло это в матче первого тура ЧМ-2026 против сборной Эквадора.

Гол Диалло стал единственным и победным в матче.

Интересным фактом является то, что в тех матчах, в которых игрок МЮ забивал за свою национальную сборную, Кот-д'Ивуар ни разу не проиграл: 6 побед и 1 ничья.

Беспроигрышная серия сборной Кот-д'Ивуара в матчах, в которых голом за сборную отмечался Амад Диалло (7)

  • 2026: ЧМ, Эквадор – 1:0
  • 2026: ТМ, Франция – 2:1
  • 2026: КАН, Буркина-Фасо – 3:0
  • 2025: КАН, Камерун – 1:1
  • 2025: КАН, Мозамбик – 1:0
  • 2025: ЧМ (квал.), Кения – 3:0
  • 2021: ТМ, Буркина-Фасо – 2:1
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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