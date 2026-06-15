ОФИЦИАЛЬНО. Был лидером в УПЛ. Левый Берег попрощался с опытным игроком
Максим Механив будет искать новую команду
ФК «Левый Берег» объявил на официальном сайте о завершении сотрудничества с Максимом Механивым.
29-летний голкипер покидает «аистов» после окончания срока действия контракта.
Вратарь присоединился к «Левому Берегу» в начале 2024 года и стал важной частью команды. За три сезона в составе команды Механив провел 51 официальный матч, в 13 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Вместе с «аистами» он дважды завоевывал бронзовые награды чемпионата Первой лиги и дважды добивался права выступать в Украинской Премьер-лиге.
«ФК «Левый Берег» благодарит Максима Механива за годы, проведенные в нашей команде, профессионализм и за все эмоции, которые мы пережили вместе. Желаем успехов в дальнейшей карьере, новых достижений и ярких побед», – говорится в заявлении клуба.
В прошлом сезоне «аисты» заняли третье место в Первой лиге и попали в переходные матчи за право играть в УПЛ, где победили «Александрию» (1:1, 1:0) и после года отсутствия вернулись в элитный дивизион.
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