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Украина. Премьер лига
15 июня 2026, 10:35 | Обновлено 15 июня 2026, 10:36
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ОФИЦИАЛЬНО. Был лидером в УПЛ. Левый Берег попрощался с опытным игроком

Максим Механив будет искать новую команду

15 июня 2026, 10:35 | Обновлено 15 июня 2026, 10:36
700
0
ОФИЦИАЛЬНО. Был лидером в УПЛ. Левый Берег попрощался с опытным игроком
Левый Берег. Максим Механив
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ФК «Левый Берег» объявил на официальном сайте о завершении сотрудничества с Максимом Механивым.

29-летний голкипер покидает «аистов» после окончания срока действия контракта.

Вратарь присоединился к «Левому Берегу» в начале 2024 года и стал важной частью команды. За три сезона в составе команды Механив провел 51 официальный матч, в 13 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Вместе с «аистами» он дважды завоевывал бронзовые награды чемпионата Первой лиги и дважды добивался права выступать в Украинской Премьер-лиге.

«ФК «Левый Берег» благодарит Максима Механива за годы, проведенные в нашей команде, профессионализм и за все эмоции, которые мы пережили вместе. Желаем успехов в дальнейшей карьере, новых достижений и ярких побед», – говорится в заявлении клуба.

В прошлом сезоне «аисты» заняли третье место в Первой лиге и попали в переходные матчи за право играть в УПЛ, где победили «Александрию» (1:1, 1:0) и после года отсутствия вернулись в элитный дивизион.

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Максим Механив Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Иван Чирко Источник: ФК Левый Берег
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