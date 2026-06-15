ДИОМАНДЕ о победе над Эквадором: «Мы боролись упорно»

Лучший игрок матча Кот-д’Ивуар – Эквадор (1:0) Ян Диоманде поделился впечатлениями от победы «слонов» в стартовом матче команды на чемпионате мира.

«Мы боролись упорно, мы добились успеха, и все мы очень рады. Всегда приятно представлять свою страну. Это тяжело и стрессово, потому что мы представляем почти 33 миллиона человек. Мы играем для наших семей, друзей, близких, и в таких соревнованиях мы все хотим выложиться по максимуму. Мы хотим выигрывать каждый матч. Мы хотим оставить свой след в истории, и именно это мы все пытаемся делать вместе», – сказал Диоманде.