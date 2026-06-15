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Чемпионат мира
15 июня 2026, 10:08 | Обновлено 15 июня 2026, 10:21
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ДИОМАНДЕ о победе над Эквадором: «Мы боролись упорно»

Вингер сборной Кот-д’Ивуара доволен стартом на ЧМ

15 июня 2026, 10:08 | Обновлено 15 июня 2026, 10:21
111
0
ДИОМАНДЕ о победе над Эквадором: «Мы боролись упорно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Диоманде
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Лучший игрок матча Кот-д’Ивуар – Эквадор (1:0) Ян Диоманде поделился впечатлениями от победы «слонов» в стартовом матче команды на чемпионате мира.

«Мы боролись упорно, мы добились успеха, и все мы очень рады. Всегда приятно представлять свою страну. Это тяжело и стрессово, потому что мы представляем почти 33 миллиона человек. Мы играем для наших семей, друзей, близких, и в таких соревнованиях мы все хотим выложиться по максимуму. Мы хотим выигрывать каждый матч. Мы хотим оставить свой след в истории, и именно это мы все пытаемся делать вместе», – сказал Диоманде.

Следующий матч группы E сборная Кот-д’Ивуара проведет 20 июня в 23:00 по киевскому времени против Германии, которая также победила в стартовом туре, разгромив со счетом 7:1 Кюрасао.

Ранее Амад Диалло поделился эмоциями от победы сборной Кот-д’Ивуара.

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Ян Диоманде сборная Кот-д'Ивуара по футболу сборная Эквадора по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: ФИФА
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