Игрок Кот-д’Ивуара: «Мы приехали сюда, чтобы войти в историю»

Автор единственного гола в матче группового этапа чемпионата мира между сборными Кот-д’Ивуара и Эквадора (1:0) Амад Диалло поделился эмоциями от победы.

«Нам это было нужно. Мы приехали сюда, чтобы войти в историю. У нас еще два матча впереди, и мы должны подойти к ним с той же ментальностью и пытаться выиграть их. Нам нужно было оставаться сосредоточенными. Мы знали, что это будет сложный матч, потому что знаем игроков Эквадора – они очень сильны физически. Они, конечно, создавали нам проблемы, но мы сохраняли спокойствие и оставались сосредоточенными», – подытожил Диалло.