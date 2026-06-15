Игрок Кот-д’Ивуара: «Мы приехали сюда, чтобы войти в историю»
Амад Диалло доволен победой над Эквадором
Автор единственного гола в матче группового этапа чемпионата мира между сборными Кот-д’Ивуара и Эквадора (1:0) Амад Диалло поделился эмоциями от победы.
«Нам это было нужно. Мы приехали сюда, чтобы войти в историю. У нас еще два матча впереди, и мы должны подойти к ним с той же ментальностью и пытаться выиграть их. Нам нужно было оставаться сосредоточенными. Мы знали, что это будет сложный матч, потому что знаем игроков Эквадора – они очень сильны физически. Они, конечно, создавали нам проблемы, но мы сохраняли спокойствие и оставались сосредоточенными», – подытожил Диалло.
Следующий матч группы E сборная Кот-д’Ивуара проведет 20 июня в 23:00 по киевскому времени против Германии, которая также победила в стартовом туре, разгромив со счетом 7:1 Кюрасао.
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