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Чемпионат мира
15 июня 2026, 09:47 | Обновлено 15 июня 2026, 09:48
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Игрок Кот-д’Ивуара: «Мы приехали сюда, чтобы войти в историю»

Амад Диалло доволен победой над Эквадором

15 июня 2026, 09:47 | Обновлено 15 июня 2026, 09:48
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Игрок Кот-д’Ивуара: «Мы приехали сюда, чтобы войти в историю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Амад Диалло
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Автор единственного гола в матче группового этапа чемпионата мира между сборными Кот-д’Ивуара и Эквадора (1:0) Амад Диалло поделился эмоциями от победы.

«Нам это было нужно. Мы приехали сюда, чтобы войти в историю. У нас еще два матча впереди, и мы должны подойти к ним с той же ментальностью и пытаться выиграть их. Нам нужно было оставаться сосредоточенными. Мы знали, что это будет сложный матч, потому что знаем игроков Эквадора – они очень сильны физически. Они, конечно, создавали нам проблемы, но мы сохраняли спокойствие и оставались сосредоточенными», – подытожил Диалло.

Следующий матч группы E сборная Кот-д’Ивуара проведет 20 июня в 23:00 по киевскому времени против Германии, которая также победила в стартовом туре, разгромив со счетом 7:1 Кюрасао.

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Амад Диалло сборная Кот-д'Ивуара по футболу сборная Эквадора по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: ФИФА
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