ФИФА нашла способ заполнить пустые места на матче Нидерланды – Япония
Отдали волонтерам «в качестве бонуса»
Матч Нидерланды – Япония на стадионе «Даллас Ковбойз» AT&T Stadium должен был стать показательным кейсом для оценки посещаемости турнира. Гигантская арена, две известные и конкурентные команды, крупный и спортивно активный регион Северного Техаса, до которого легко добраться из большинства международных авиарейсов.
На бумаге все составляющие были для того, чтобы заполнить арену в Арлингтоне. На первый взгляд именно так и выглядело.
Но взгляд на VIP-ложи за каждыми воротами привлекал внимание. Во время матчей НФЛ и студенческого футбола эти секции чуть выше уровня поля являются платными местами и называются «тачдаун-люксы». Их в AT&T Stadium всего 14, в каждом может быть до 30 мест.
Во время предматчевых церемоний игры чемпионата мира между Нидерландами и Японией эти «тачдаун-люксы» были практически пустыми. Они не были выставлены в открытую продажу для широкой публики на этот турнир, но цены можно было получить по запросу.
Затем, примерно через 10 минут после старта игры, эти места внезапно заполнились – но не платными болельщиками, а волонтерами в неоновых зеленых жилетах. При этом в одной части секции на юго-западной стороне были обычные фанаты, но большинство мест с обеих сторон заняли волонтеры.
Волонтеры ФИФА внутри стадиона, которые помогали с предматчевой церемонией, получили разрешение занять непроданные VIP-места «в качестве бонуса».
Секции не нашли покупателей, было продано только три из 14 доступных люксов. Поэтому волонтеров перенаправили, чтобы занять остальные места.
Позднее ФИФА опубликовала видео в соцсетях, на котором волонтерам (некоторые из них работали на безвозмездной основе с ноября) сообщают, что они будут смотреть матч с этих мест.
Официальная посещаемость матча составила 69 285 зрителей, что означает 1 364 пустых места на стадионе в Далласе. По данным ФИФА, это самый высокий показатель среди всех матчей чемпионата мира 2026 на данный момент. Однако места, занятые волонтерами, не учитываются в этой статистике.
"As with previous major sporting events, organisers run thank-you initiatives to show their appreciation for volunteers and staff.– FIFA Media (@fifamedia) June 14, 2026
"We are delighted and proud to be able to do the same, by offering our wonderful volunteers the opportunity to watch a FIFA World Cup match today… pic.twitter.com/rf5FEYVasR
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