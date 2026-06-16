Динамо может бесплатно потерять украинца, который не нужен Костюку

Голкипер киевского «Динамо» Денис Игнатенко с высокой вероятностью покинет клуб, так как не входит в планы главного тренера Игоря Костюка.

Украинский вратарь, которому исполнилось 23 года, не попал в список футболистов, которые отправились на тренировочные сборы и готовятся к старту в квалификации Лиги Европы.

Контракт футболиста истекает 30 июня, после чего Игнатенко официально получит статус свободного агента. На данный момент нет никакой информации о потенциальном продлении сотрудничества.

В расположении киевского клуба на сборах находятся четыре вратаря – Руслан Нещерет, Вячеслав Суркис, Борис Манько и Илья Ольховый, который перебрался из тернопольской «Нивы».

В прошлом сезоне Игнатенко неоднократно попадал в заявку команды на матчи чемпионата Украины, Кубка Украины и Лиги конференций, но на поле ни разу не выходил.