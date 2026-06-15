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Чемпионат мира
15 июня 2026, 00:41 | Обновлено 15 июня 2026, 01:26
164
0

ВИДЕО. Наказали за ошибку. Нидерланды во второй раз забили японцам

Криссенсио Саммервилл воспользовался пространством у штрафной площадки

15 июня 2026, 00:41 | Обновлено 15 июня 2026, 01:26
164
0
ВИДЕО. Наказали за ошибку. Нидерланды во второй раз забили японцам
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вингер «Вест Хэма» и сборной Нидерландов Крисенсио Саммервилл забил яркий мяч в ворота Японии в первом туре чемпионата мира 2026.

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Крисенсио получил пространство у штрафной площади соперника, и упустить такой шанс он не мог.

Защитники сборной Японии дали вингеру время на раздумья, и это стало ошибкой.

Саммервилл подработал мяч под левую ногу, пробил в угол и вывел сборную Нидерландов вперед – 2:1.

ВИДЕО. Наказали за ошибку. Нидерланды во второй раз забили японцам

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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