Вингер «Вест Хэма» и сборной Нидерландов Крисенсио Саммервилл забил яркий мяч в ворота Японии в первом туре чемпионата мира 2026.

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Крисенсио получил пространство у штрафной площади соперника, и упустить такой шанс он не мог.

Защитники сборной Японии дали вингеру время на раздумья, и это стало ошибкой.

Саммервилл подработал мяч под левую ногу, пробил в угол и вывел сборную Нидерландов вперед – 2:1.

ВИДЕО. Наказали за ошибку. Нидерланды во второй раз забили японцам

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine