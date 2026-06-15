ВИДЕО. Наказали за ошибку. Нидерланды во второй раз забили японцам
Криссенсио Саммервилл воспользовался пространством у штрафной площадки
Вингер «Вест Хэма» и сборной Нидерландов Крисенсио Саммервилл забил яркий мяч в ворота Японии в первом туре чемпионата мира 2026.
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Крисенсио получил пространство у штрафной площади соперника, и упустить такой шанс он не мог.
Защитники сборной Японии дали вингеру время на раздумья, и это стало ошибкой.
Саммервилл подработал мяч под левую ногу, пробил в угол и вывел сборную Нидерландов вперед – 2:1.
ВИДЕО. Наказали за ошибку. Нидерланды во второй раз забили японцам
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