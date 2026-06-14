Бавария намерена озолотить Олисе ради нового контракта

«Бавария» хотела бы продлить контракт с вингером Майклом Олисе до 2031 года самое позднее к осени и готовит крупное предложение, чтобы удержать француза.

Клуб готов предложить Олисе около 25 миллионов евро в год до вычета налогов, что примерно вдвое превышает его нынешнюю зарплату, делая его одним из самых высокооплачиваемых игроков наряду с Джамалом Мусиалой. Кроме того, предусмотрен крупный подписной бонус, примерно равный 22 миллионам евро, которые «Бавария» также заплатила Альфонсо Дэвису при подписании нового контракта.

Наблюдательный совет хотел бы снизить такие расходы, но они понимают, что для того, чтобы удержать такую желанную суперзвезду, как Олисе, им придется потратить значительные средства.

22 гола и 31 ассист в 52 матчах сезона – показатели 24-летнего француза по итогам сезона.