ЧМ-2026. Обнародованы стартовые составы на матч Нидерланды – Япония
Встреча 1-го тура группы F чемпионата мира начнется 14 июня в 23:00 по Киеву
14 июня состоится матч первого тура группы F чемпионата мира 2026 между сборными Нидерландов и Японии.
Перед стартом поединка наставники команд – Рональд Куман (Нидерланды) и Хадзимэ Мориясу (Япония) – выбрали стартовые составы.
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Встреча начнется 14 июня в 23:00 по Киеву на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне.
Стартовые составы на матч Нидерланды – Япония:
Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис, ван Дейк, ван де Вен, ван Хекке, де Йонг, Гравенберх, Рейндерс, Мален, Гакпо, Саммервилл
Япония: Судзуки, Ито, Ватанабэ, Танигути, Камада, Сано, Доан, Накамура, Кубо, Уэда, Маэда
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