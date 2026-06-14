ЧМ-2026. Обнародованы стартовые составы на матч Нидерланды – Япония

14 июня состоится матч первого тура группы F чемпионата мира 2026 между сборными Нидерландов и Японии.

Перед стартом поединка наставники команд – Рональд Куман (Нидерланды) и Хадзимэ Мориясу (Япония) – выбрали стартовые составы.

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Встреча начнется 14 июня в 23:00 по Киеву на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне.

Стартовые составы на матч Нидерланды – Япония:

Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис, ван Дейк, ван де Вен, ван Хекке, де Йонг, Гравенберх, Рейндерс, Мален, Гакпо, Саммервилл

Япония: Судзуки, Ито, Ватанабэ, Танигути, Камада, Сано, Доан, Накамура, Кубо, Уэда, Маэда