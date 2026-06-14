Саутгейт неожиданно отказался от работы на ЧМ-2026 ради сборной Англии

Сэр Гарет Саутгейт отказался от предложений выступить в качестве эксперта на чемпионате мира, потому что не хочет, чтобы английские игроки отвлекались на его комментарии.

Бывший тренер «трех львов» руководил командой на Евро-2024, когда таких игроков, как Гарри Кейн, спрашивали о высказываниях бывших футболистов, например, Гари Линекера, который назвал одно из выступлений сборной «дерьмом». Саутгейт осознает такую вероятность и заявил, что будет держаться подальше от Северной Америки.

«Я был на последних семи чемпионатах мира как игрок, как комментатор, как скаут, а затем как тренер», – сказал он. «Поэтому на этот раз я сознательно решил не выступать на телевидении. Я не думаю, что мне будет полезно говорить о команде, и я не хочу, чтобы что-либо было неправильно истолковано или брошено в адрес игроков на пресс-конференциях».

Саутгейт, который вывел Англию в финалы чемпионата Европы два года подряд, отказался от телевизионных выступлений на своем первом турнире после ухода с поста главного тренера сборной Англии в 2024 году.