ВИДЕО. Хаверц реализовал пенальти, Германия выиграла тайм у Кюрасао – 3:1
Кай забил с 11-метровой точки на 45+5-й минуте, рефери отправил команды на перерыв
Сборная Германии выиграла первый тайм у команды Кюрасао в матче первого тура группы Е чемпионата мира 2026.
Немцы переигрывают соперников со счетом 3:1. На 45+5-й минуте пенальти реализовал Кай Хаверц.
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Еще два мяча для Германии забили Феликс Нмеча и Нико Шлоттербек. У сборной Кюрасао исторический гол положил Ливано Комененсия.
Встреча Германии и Кюрасао проходит 14 июня на Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
❗️ ВИДЕО. Хаверц реализовал пенальти, Германия выиграла тайм у Кюрасао – 3:1
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