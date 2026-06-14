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  4. ВИДЕО. Хаверц реализовал пенальти, Германия выиграла тайм у Кюрасао – 3:1
Чемпионат мира
14 июня 2026, 21:01 | Обновлено 14 июня 2026, 21:02
177
0

ВИДЕО. Хаверц реализовал пенальти, Германия выиграла тайм у Кюрасао – 3:1

Кай забил с 11-метровой точки на 45+5-й минуте, рефери отправил команды на перерыв

14 июня 2026, 21:01 | Обновлено 14 июня 2026, 21:02
177
0
ВИДЕО. Хаверц реализовал пенальти, Германия выиграла тайм у Кюрасао – 3:1
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц
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Сборная Германии выиграла первый тайм у команды Кюрасао в матче первого тура группы Е чемпионата мира 2026.

Немцы переигрывают соперников со счетом 3:1. На 45+5-й минуте пенальти реализовал Кай Хаверц.

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Еще два мяча для Германии забили Феликс Нмеча и Нико Шлоттербек. У сборной Кюрасао исторический гол положил Ливано Комененсия.

Встреча Германии и Кюрасао проходит 14 июня на Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Хаверц реализовал пенальти, Германия выиграла тайм у Кюрасао – 3:1

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Кай Хаверц видео голов и обзор сборная Германии по футболу сборная Кюрасао по футболу ЧМ-2026 по футболу пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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