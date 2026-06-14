Сборная Германии выиграла первый тайм у команды Кюрасао в матче первого тура группы Е чемпионата мира 2026.

Немцы переигрывают соперников со счетом 3:1. На 45+5-й минуте пенальти реализовал Кай Хаверц.

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Еще два мяча для Германии забили Феликс Нмеча и Нико Шлоттербек. У сборной Кюрасао исторический гол положил Ливано Комененсия.

Встреча Германии и Кюрасао проходит 14 июня на Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Хаверц реализовал пенальти, Германия выиграла тайм у Кюрасао – 3:1