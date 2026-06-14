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  4. ФОТО. ФИФА показала, был ли офсайд перед пенальти в матче Швейцария – Катар
Чемпионат мира
14 июня 2026, 21:00 |
781
0

ФОТО. ФИФА показала, был ли офсайд перед пенальти в матче Швейцария – Катар

ФИФА объяснила произошедшее технической ошибкой

14 июня 2026, 21:00 |
781
0
ФОТО. ФИФА показала, был ли офсайд перед пенальти в матче Швейцария – Катар
Getty Images/Global Images Ukraine
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В матче группового этапа чемпионата мира Швейцария – Катар (1:1) швейцарцы забили единственный гол с пенальти, который, как показалось по телекартинке, должен был быть отменен из-за офсайда. ФИФА дала комментарий по ситуации.

«Во время матча Катар – Швейцария кратковременный технический сбой помешал генерации графического изображения положения вне игры перед пенальти, назначенным в пользу Швейцарии на 14-й минуте. Проблема была быстро решена. Работа системы VAR была выполнена в соответствии со стандартной процедурой проверки решения на поле. Линии, используемые VAR для проверки положения соответствующих игроков, не показывали, что атакующий игрок находится в положении вне игры ни в одной из двух ситуаций непосредственно перед назначением пенальти», – гласит заявление ФИФА.

Сборная Швейцарии быстро повела в том матче, но не удержала победный счет.

ФОТО. ФИФА показала, был ли офсайд перед пенальти в матче Швейцария – Катар

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Руслан Полищук Источник: ФИФА
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