13 июня сборные Катара и Швейцарии проводят матч первого тура чемпионата мира 2026 в группе B.

Пока что единственный гол на 17-й минуте забил Брель Эмболо, который реализовал пенальти. Однако 11-метрового могло бы и не быть.

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Перед тем, как главный арбитр поединка Саид Мартинес зафиксировал фол голкипера катарцев Махмуда Абунады против Ремо Фройлера, швейцарец мог оказать в офсайде.

Судя по скриншотам с трансляции, у VAR, который проверял эпизод, были все предпосылки для того, чтобы отменить пенальти. Однако Саид Мартинес не изменил свое рещение, но зрители так и не поняли, почему.

ФИФА так и не предоставила графики и линии, чтобы можно было убедиться, что Фройлер действительно не попал в положение вне игры. За 60 минут линии показаны не были.

ФОТО. Почему не показали линии? Возможный офсайд перед пенальти Катару

ВИДЕО. Реализованный пенальти Эмболо в ворота Катара