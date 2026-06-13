ФОТО. Почему не показали линии? Возможный офсайд перед пенальти Катару
Спорный эпизод перед тем, как судья назначил 11-метровый за фол Абунада против Фройлера
13 июня сборные Катара и Швейцарии проводят матч первого тура чемпионата мира 2026 в группе B.
Пока что единственный гол на 17-й минуте забил Брель Эмболо, который реализовал пенальти. Однако 11-метрового могло бы и не быть.
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Перед тем, как главный арбитр поединка Саид Мартинес зафиксировал фол голкипера катарцев Махмуда Абунады против Ремо Фройлера, швейцарец мог оказать в офсайде.
Судя по скриншотам с трансляции, у VAR, который проверял эпизод, были все предпосылки для того, чтобы отменить пенальти. Однако Саид Мартинес не изменил свое рещение, но зрители так и не поняли, почему.
ФИФА так и не предоставила графики и линии, чтобы можно было убедиться, что Фройлер действительно не попал в положение вне игры. За 60 минут линии показаны не были.
ФОТО. Почему не показали линии? Возможный офсайд перед пенальти Катару
ВИДЕО. Реализованный пенальти Эмболо в ворота Катара
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