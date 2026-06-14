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Чемпионат мира
14 июня 2026, 20:38 |
913
0

Арбитр, которого не пустили на ЧМ-2026, получит 100 000 долларов

Омар Артан все равно получит зарплату за ЧМ-2026

14 июня 2026, 20:38 |
913
0
Арбитр, которого не пустили на ЧМ-2026, получит 100 000 долларов
Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Артан
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Сомалийский арбитр Омар Артан, которому было отказано во въезде в США для судейства на чемпионате мира по футболу, все равно получит свой полный гонорар за турнир.

Артана допрашивали в течение 11 часов сотрудники иммиграционной службы США в международном аэропорту Майами в понедельник, после чего ему сообщили, что въезд в страну запрещен после отказа в выдаче дипломатического паспорта и однократной визы США. Представитель правительства США заявил, что Артану не разрешили въехать в страну из-за предполагаемой «связи с подозреваемыми членами террористических организаций».

Источники сообщили, что, несмотря на то что Артан не будет участвовать в чемпионате мира, ФИФА обязалась выплачивать ему зарплату.

Арбитрам неизвестен точный размер гонорара, который они получат за судейство на чемпионате мира, поскольку выплата производится после окончания турнира. Предполагается, что Артан получит от 70 000 до 100 000 долларов.

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ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: BBC
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