Арбитр, которого не пустили на ЧМ-2026, получит 100 000 долларов

Сомалийский арбитр Омар Артан, которому было отказано во въезде в США для судейства на чемпионате мира по футболу, все равно получит свой полный гонорар за турнир.

Артана допрашивали в течение 11 часов сотрудники иммиграционной службы США в международном аэропорту Майами в понедельник, после чего ему сообщили, что въезд в страну запрещен после отказа в выдаче дипломатического паспорта и однократной визы США. Представитель правительства США заявил, что Артану не разрешили въехать в страну из-за предполагаемой «связи с подозреваемыми членами террористических организаций».

Источники сообщили, что, несмотря на то что Артан не будет участвовать в чемпионате мира, ФИФА обязалась выплачивать ему зарплату.

Арбитрам неизвестен точный размер гонорара, который они получат за судейство на чемпионате мира, поскольку выплата производится после окончания турнира. Предполагается, что Артан получит от 70 000 до 100 000 долларов.