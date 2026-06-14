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  4. Судья, которого не пустили на ЧМ-2026: «У меня была виза и все документы»
Чемпионат мира
14 июня 2026, 18:05 |
302
0

Судья, которого не пустили на ЧМ-2026: «У меня была виза и все документы»

Омар Артан не понимает решения властей США

14 июня 2026, 18:05 |
302
0
Судья, которого не пустили на ЧМ-2026: «У меня была виза и все документы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Артан
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Сомалийский футбольный арбитр Омар Артан прокомментировал решение ФИФА об исключении его из списка судей ЧМ-2026.

Имя специалиста исчезло из списка арбитров, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира, после того как власти США запретили ему въезд в страну.

«У меня были все необходимые документы. У меня была действующая виза. Я просто арбитр, который пытается осуществить свою мечту – самую большую мечту своей жизни – попасть на чемпионат мира», – пояснил Артан.

Решение об отказе сомалийцу принимала миграционная служба США. Причины названы не были. При этом Сомали в США внесено в список стран, граждане которых имеют ограничения на въезд. Такое решение было принято администрацией действующего президента США Дональда Трампа.

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ЧМ-2026 по футболу судьи (арбитры) судейские назначения
Андрей Плыгун Источник: BBC
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