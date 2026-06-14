Судья, которого не пустили на ЧМ-2026: «У меня была виза и все документы»
Омар Артан не понимает решения властей США
Сомалийский футбольный арбитр Омар Артан прокомментировал решение ФИФА об исключении его из списка судей ЧМ-2026.
Имя специалиста исчезло из списка арбитров, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира, после того как власти США запретили ему въезд в страну.
«У меня были все необходимые документы. У меня была действующая виза. Я просто арбитр, который пытается осуществить свою мечту – самую большую мечту своей жизни – попасть на чемпионат мира», – пояснил Артан.
Решение об отказе сомалийцу принимала миграционная служба США. Причины названы не были. При этом Сомали в США внесено в список стран, граждане которых имеют ограничения на въезд. Такое решение было принято администрацией действующего президента США Дональда Трампа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карьеру в Киеве может продолжить Данило из «Рейнджерс»
Яцык станет игроком «Металлиста 1925»