Бразильцы указали на один фактор, который разрушил им игру против Марокко

Футболисты сборной Бразилии после первого матча ЧМ-2026 против Марокко в один голос раскритиковали состояние газона футбольного поля.

Команды провели поединок на арене «Метлайф Стэдиум» в американском Ист-Ратерфорде, где расписали боевую ничью (1:1).

После матча трое игроков сборной Бразилии – Бруно Гимарайнс, Винисиус Жуниор и Игор Тиаго – в общении с журналистами обратили внимание на состояние газона. По их словам, сухое поле мешало команде демонстрировать свой привычный уровень игры.

По мнению футболистов, неудовлетворительное качество покрытия стало одной из причин неудачного начала матча. В результате Бразилия потеряла контроль над игрой и первой пропустила мяч.

Слова Бруно Гимарайнса:

«Это не должно быть оправданием, но поле было очень сухим. Пока мы к этому привыкали, мы допустили много ошибок в передачах, и это серьёзно осложнило начало игры. При той игре, которую мы показываем, мы не имеем права так часто ошибаться в пасах. Нам нужно прибавлять, а давление в дебютном матче – это всегда непросто».

Слова Винисиуса Жуниора:

«Постоянная жара приводит к тому, что трава очень быстро высыхает, и игра становится вязкой. Мы не можем поймать игровой ритм, и это создает нам трудности, ведь мы хотим играть, хотим переводить мяч с одного фланга на другой, а это мешает нашей игре. Тем не менее мы должны адаптироваться, потому что я уверен, что так будет на протяжении всего турнира, ведь все будут играть на одинаковых полях. Поэтому мы будем прибавлять, развиваться и одерживать большие победы».

Слова Игора Тиаго:

«Это чемпионат мира, легких матчей здесь не будет. Марокко оказался соперником, под которого нам пришлось серьезно подстраиваться прямо по ходу встречи, и в итоге имеем то, что имеем – все соперники здесь будут сложными. Поле не слишком помогает, но мы вынуждены адаптироваться, ведь это чемпионат мира».