Сборная Кюрасао впервые в истории забила гол на чемпионате мира!

Команда Кюрасао сравняла счет в матче первого тура группы Е чемпионата мира 2026 против команды Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 21-й минуте ворота немцев поразил 22-летний хавбек Ливано Комененсия, который на клубном уровне выступает за швейцарский Цюрих.

Сборная Кюрасао под руководством Дика Адвоката проводит дебютный мундиаль.

Первым в этом поединке на 6-й минуте отличился немецкий полузащитник Феликс Нмеча.

Встреча Германии и Кюрасао проходит Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. История! Сборная Кюрасао в дебютном матче на ЧМ забила Германии