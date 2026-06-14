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Чемпионат мира
14 июня 2026, 20:29 | Обновлено 14 июня 2026, 21:09
884
0

ВИДЕО. История! Сборная Кюрасао в дебютном матче на ЧМ забила Германии

Ливано Комененсия стал автором первого гола команды Кюрасао на чемпионате мира

14 июня 2026, 20:29 | Обновлено 14 июня 2026, 21:09
884
0
ВИДЕО. История! Сборная Кюрасао в дебютном матче на ЧМ забила Германии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Кюрасао впервые в истории забила гол на чемпионате мира!

Команда Кюрасао сравняла счет в матче первого тура группы Е чемпионата мира 2026 против команды Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 21-й минуте ворота немцев поразил 22-летний хавбек Ливано Комененсия, который на клубном уровне выступает за швейцарский Цюрих.

Сборная Кюрасао под руководством Дика Адвоката проводит дебютный мундиаль.

Первым в этом поединке на 6-й минуте отличился немецкий полузащитник Феликс Нмеча.

Встреча Германии и Кюрасао проходит Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. История! Сборная Кюрасао в дебютном матче на ЧМ забила Германии

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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