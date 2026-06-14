ВИДЕО. История! Сборная Кюрасао в дебютном матче на ЧМ забила Германии
Ливано Комененсия стал автором первого гола команды Кюрасао на чемпионате мира
Сборная Кюрасао впервые в истории забила гол на чемпионате мира!
Команда Кюрасао сравняла счет в матче первого тура группы Е чемпионата мира 2026 против команды Германии.
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На 21-й минуте ворота немцев поразил 22-летний хавбек Ливано Комененсия, который на клубном уровне выступает за швейцарский Цюрих.
Сборная Кюрасао под руководством Дика Адвоката проводит дебютный мундиаль.
Первым в этом поединке на 6-й минуте отличился немецкий полузащитник Феликс Нмеча.
Встреча Германии и Кюрасао проходит Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.
❗️ ВИДЕО. История! Сборная Кюрасао в дебютном матче на ЧМ забила Германии
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