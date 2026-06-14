Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. От стрижки под ноль до Реала. Неожиданный поворот в карьере Кукурельи
Англия
14 июня 2026, 19:33 | Обновлено 14 июня 2026, 19:50
618
1

От стрижки под ноль до Реала. Неожиданный поворот в карьере Кукурельи

Марк Кукурелья быстро передумал

14 июня 2026, 19:33 | Обновлено 14 июня 2026, 19:50
618
1 Comments
От стрижки под ноль до Реала. Неожиданный поворот в карьере Кукурельи
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Защитник «Челси» Марк Кукурелья готов перейти в «Реал». По данным инсайдеров, мадридский клуб практически провернул этот трансфер без утечек в СМИ. 27-летний футболист находился в системе «Барселоны» с 2012 по 2020 год, после чего перебрался в «Челси» транзитом через «Хетафе» и «Брайтон».

В конце марта испанцу предложили выбрать между «Реалом» и стрижкой под ноль. «Тогда я бы сбрил все волосы», – заявил защитник.

Марк Кукурелья оценивается в 50 млн евро. В 50 матчах прошлого сезона он забил один гол и оформил четыре ассиста.

По теме:
Реал не продал молодого полузащитника за 100 млн евро
Стало известно, сколько Реал заплатит за Кукурелью
МЮ потирает руки. Аморим потеряет кучу денег, согласившись возглавить Милан
Марк Кукурелья Челси Реал Мадрид Барселона трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Футбол | 13 июня 2026, 19:02 1
Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Sport.ua предлагает вашему вниманию календарь и итоги всех поединков ЧМ-2026!

Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»
Футбол | 14 июня 2026, 11:58 0
Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»
Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»

Тренер выделил Ярмоленко и Буяльского

Стали известны планы Динамо на летнее трансферное окно
Футбол | 14.06.2026, 13:48
Стали известны планы Динамо на летнее трансферное окно
Стали известны планы Динамо на летнее трансферное окно
Победа оказалась недостижимой. Бразилия сыграла вничью с Марокко
Футбол | 14.06.2026, 03:06
Победа оказалась недостижимой. Бразилия сыграла вничью с Марокко
Победа оказалась недостижимой. Бразилия сыграла вничью с Марокко
Интерес Динамо. Стало известно, где продолжит карьеру Гуцуляк
Футбол | 14.06.2026, 17:39
Интерес Динамо. Стало известно, где продолжит карьеру Гуцуляк
Интерес Динамо. Стало известно, где продолжит карьеру Гуцуляк
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Такий безтолковий гравець. З тих, кого виключно за наполегливість цінять 
Ответить
0
Популярные новости
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
14.06.2026, 10:20 18
Волейбол
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
13.06.2026, 01:59 10
Футбол
В Британии дали громкий совет Усику по поводу Ломаченко
В Британии дали громкий совет Усику по поводу Ломаченко
13.06.2026, 07:42
Бокс
Громкое решение. Динамо сенсационно вернет футболиста национальной сборной
Громкое решение. Динамо сенсационно вернет футболиста национальной сборной
13.06.2026, 12:02 13
Футбол
WBC выступил с четким вердиктом по поводу скандала в бою Усик – Верховен
WBC выступил с четким вердиктом по поводу скандала в бою Усик – Верховен
14.06.2026, 06:22
Бокс
Тимощук вышел с наглым заявлением и сказал о своем гражданстве
Тимощук вышел с наглым заявлением и сказал о своем гражданстве
13.06.2026, 11:04 14
Футбол
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
13.06.2026, 00:11 22
Футбол
Майк Тайсон выступил с громким обращением к Усику
Майк Тайсон выступил с громким обращением к Усику
14.06.2026, 08:54
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем