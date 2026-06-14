От стрижки под ноль до Реала. Неожиданный поворот в карьере Кукурельи
Марк Кукурелья быстро передумал
Защитник «Челси» Марк Кукурелья готов перейти в «Реал». По данным инсайдеров, мадридский клуб практически провернул этот трансфер без утечек в СМИ. 27-летний футболист находился в системе «Барселоны» с 2012 по 2020 год, после чего перебрался в «Челси» транзитом через «Хетафе» и «Брайтон».
В конце марта испанцу предложили выбрать между «Реалом» и стрижкой под ноль. «Тогда я бы сбрил все волосы», – заявил защитник.
Марк Кукурелья оценивается в 50 млн евро. В 50 матчах прошлого сезона он забил один гол и оформил четыре ассиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua предлагает вашему вниманию календарь и итоги всех поединков ЧМ-2026!
Тренер выделил Ярмоленко и Буяльского