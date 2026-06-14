Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Он оформил дубль. Назван лучший игрок Германии против Кюрасао
Чемпионат мира
14 июня 2026, 23:09 | Обновлено 14 июня 2026, 23:15
317
0

ФОТО. Он оформил дубль. Назван лучший игрок Германии против Кюрасао

Кай Хаверц забил два гола в поединке стартового тура ЧМ-2026

14 июня 2026, 23:09 | Обновлено 14 июня 2026, 23:15
317
0
ФОТО. Он оформил дубль. Назван лучший игрок Германии против Кюрасао
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В матче 1-го тура чемпионата мира 2026 сборная Германии разгромила команду Кюрасао со счетом 7:1.

Поединок состоялся 14 июня на стадионе Эн-Эр-Джи Стэдиум в Хьюстоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У победителей Кай Хаверц оформил дубль, также забили Феликс Нмеча, Нико Шлоттербек, Джамал Мусиала, Натаниэль Браун, Денис Ундав. У соперников отличился Ливано Комененсия.

Кай Хаверц забил два гола и стал лучшим игроком матча

Германия набрала три очка в матче стартового тура ЧМ-2026 и стала лидером группы E с отличной разницей мячей (7–1). В другом матче 1-го тура сыграют Эквадор и Кот-д'Ивуар.

Чемпионат мира 2026. Группа E. 1-й тур, 14 июня

Хьюстон (штат Техас, США), Эн-Эр-Джи Стэдиум

Германия – Кюрасао – 7:1

Голы: Нмеча, 6, Шлоттербек, 38, Хаверц, 45+5 (пен), 88, Мусиала, 47, Браун, 68, Ундав, 78 – Комененсия, 21

ФОТО. Кай Хаверц забил два гола и стал лучшим игроком матча

Видео голов и обзор матча

По теме:
ВИДЕО. Быстрый ответ. Япония шокировала Нидерланды: точно в угол
Швеция – Тунис. Текстовая трансляция матча
ВИДЕО. Ван Дейк повел за собой. Нидерланды дожали Японию
сборная Германии по футболу сборная Кюрасао по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Кай Хаверц фото лучший игрок
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Футбол | 14 июня 2026, 09:01 22
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной

Кендзера перейдет в столичный клуб

Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
Теннис | 14 июня 2026, 07:25 10
Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса

Векич и Радукану разыграют трофей в Британии, а Монтгомери и Крейчикова – в Нидерландах

ФОТО. Секретное оружие Испании на ЧМ-2026. Что надел Ямаль на тренировке?
Футбол | 14.06.2026, 23:52
ФОТО. Секретное оружие Испании на ЧМ-2026. Что надел Ямаль на тренировке?
ФОТО. Секретное оружие Испании на ЧМ-2026. Что надел Ямаль на тренировке?
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Футбол | 14.06.2026, 16:21
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Бокс | 14.06.2026, 20:25
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
13.06.2026, 00:17 1
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после триллера с Польшей?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после триллера с Польшей?
14.06.2026, 11:22
Волейбол
Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону
Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону
13.06.2026, 09:17 2
Футбол
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
13.06.2026, 09:45 7
Футбол
WBC выступил с четким вердиктом по поводу скандала в бою Усик – Верховен
WBC выступил с четким вердиктом по поводу скандала в бою Усик – Верховен
14.06.2026, 06:22
Бокс
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
14.06.2026, 11:30 5
Футбол
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
14.06.2026, 02:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем