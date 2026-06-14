Клуб Первой лиги предложил главному тренеру продлить контракт

Как стало известно Sport.ua, руководство перволигового ФК «Пробой» предложило главному тренеру Владимиру Ковалюку пролонгировать контракт, который истекает 30 июня.

По имеющейся информации, соглашение будет продлено еще на два года. Это важно потому, что после завершения текущего сезона в рядах «Пробоя» осталось только 13 футболистов. Два игрока будут приглашены из любительского «Пробоя-2», выступающего в первенстве Ивано-Франковской области, еще с 7-8 потенциальными новобранцами из команд мастеров ведутся переговоры.

Подопечные Владимира Ковалюка возобновят тренировочный процесс после отпуска 22 июня, запланированы шесть спаррингов с клубами Первой и Второй лиги из соседних областей.

Ранее известный тренер прокомментировал вероятное появление в клубе Первой лиги.