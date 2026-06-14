Известный тренер прокомментировал возможное появление в клубе Первой лиги

Как уже сообщал Sport.ua, представители инвестора, агрокомпании МХП, рассматривают вариант возможной замены на должности главного тренера перволигового «Пробоя» (Городенка). В их поле зрения находится опытный специалист Петр Кушлык, имеющий богатый опыт тренерской работы не только с командами Ивано-Франковской области, но и с элитными клубами Украины, Польши и Литвы – «Волынью», «Закарпатьем», «Видзевом» и «Ионавой».

Чтобы узнать это из первых уст, корреспондент Sport.ua задал специалисту несколько вопросов.

– Что можете сказать о вашем возможном появлении в команде из Городенки?

– Знаю только, что разговоры по этому поводу ведутся, однако до конкретного предложения дело пока не дошло.

– Готовы вернуться к тренерской работе, учитывая четырехлетний тайм-аут в ней?

– А в чем может быть проблема? Я постоянно держу руку на пульсе событий, как в украинском, так и в мировом футболе. Понятно, что внимательно слежу и за Первой лигой, где выступает не только мой родной клуб «Прикарпатье», но и «Пробой». С тренерской работой порывать пока не собираюсь, есть еще желание принести пользу нашему футболу. Тем более, не так давно сдал очередные экзамены и моя тренерская лицензия была продлена в Центре лицензирования УАФ.

– До появления разговоров о «Пробое» вы не один год работали в командах Ивано-Франковской области – в частности, входили в тренерский штаб «Прикарпатья».

– Да, в качестве тренера этой команды я был трижды – в 1981, 1986, когда «Прикарпатье» играло в Первой и Второй лигах чемпионата СССР соответственно, а еще в сезонах 2010/11 и 2011/12, уже во время выступлений в Первой и Второй лигах чемпионата Украины. Кроме «Прикарпатья» в разные годы тренировал также «Химик» из Калуша, «Быстрицу» и «Бескид» из Надворной.