Первая лига определилась с датой старта нового чемпионата
Представники другого за рейтингом дивізіону розпочнуть раніше команд УПЛ
Как стало известно Sport.ua, команды Первой лиги сыграют поединки стартового тура уже 25 июля, что значительно раньше УПЛ, где баталии начнутся первого августа.
Ожидается, что участие в Первой лиге примут 16 команд.
Что касается первенства среди второлиговых команд, то здесь все еще на стадии обсуждения. Дело в том, что некоторые клубы решили по разным причинам отказаться от участия («Буковина-2», «Левый Берег-2», «Александрия-2», «Чайка»), еще у нескольких возникли проблемы с аттестацией, дающей право выступать среди команд мастеров.
Конкретика должна появиться 18 июня, когда в Киеве состоится конференция клубов ПФЛ, на которой будут утверждены Регламент, формат соревнований и список участников.
Ранее стало известно, кто заменит «Ворсклу» в Первой лиге.
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