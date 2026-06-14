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Украина. Первая лига
14 июня 2026, 17:52 | Обновлено 14 июня 2026, 17:53
377
0

Первая лига определилась с датой старта нового чемпионата

Представники другого за рейтингом дивізіону розпочнуть раніше команд УПЛ

14 июня 2026, 17:52 | Обновлено 14 июня 2026, 17:53
377
0
Первая лига определилась с датой старта нового чемпионата
ФК Металлист
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Как стало известно Sport.ua, команды Первой лиги сыграют поединки стартового тура уже 25 июля, что значительно раньше УПЛ, где баталии начнутся первого августа.

Ожидается, что участие в Первой лиге примут 16 команд.

Что касается первенства среди второлиговых команд, то здесь все еще на стадии обсуждения. Дело в том, что некоторые клубы решили по разным причинам отказаться от участия («Буковина-2», «Левый Берег-2», «Александрия-2», «Чайка»), еще у нескольких возникли проблемы с аттестацией, дающей право выступать среди команд мастеров.

Конкретика должна появиться 18 июня, когда в Киеве состоится конференция клубов ПФЛ, на которой будут утверждены Регламент, формат соревнований и список участников.

Ранее стало известно, кто заменит «Ворсклу» в Первой лиге.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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