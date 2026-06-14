Первая лига определилась с датой старта нового чемпионата

Как стало известно Sport.ua, команды Первой лиги сыграют поединки стартового тура уже 25 июля, что значительно раньше УПЛ, где баталии начнутся первого августа.

Ожидается, что участие в Первой лиге примут 16 команд.

Что касается первенства среди второлиговых команд, то здесь все еще на стадии обсуждения. Дело в том, что некоторые клубы решили по разным причинам отказаться от участия («Буковина-2», «Левый Берег-2», «Александрия-2», «Чайка»), еще у нескольких возникли проблемы с аттестацией, дающей право выступать среди команд мастеров.

Конкретика должна появиться 18 июня, когда в Киеве состоится конференция клубов ПФЛ, на которой будут утверждены Регламент, формат соревнований и список участников.

Ранее стало известно, кто заменит «Ворсклу» в Первой лиге.