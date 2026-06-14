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  4. Стали известны соперники Динамо на летних сборах в Австрии
Украина. Премьер лига
14 июня 2026, 17:55 |
752
0

Стали известны соперники Динамо на летних сборах в Австрии

Команда Игоря Костюка планирует провести пять матчей

14 июня 2026, 17:55 |
752
0
Стали известны соперники Динамо на летних сборах в Австрии
ФК Динамо. Тренировка команды
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Киевское «Динамо» вернулось из отпуска и отправилось на тренировочные сборы в Австрию.

Клуб объявил, что в рамках подготовки к новому сезону проведет за рубежом пять контрольных матчей. Киевляне раскрыли имена некоторых своих соперников и даты проведения матчей.

20.06 – «Славия» (Прага, Чехия)

24.06 – «Жилина» (Словакия)

28.06 – «Вечиста» (Краков, Польша)

02.07 – соперник уточняется

03.07 – ЛАСК (Австрия)

В «Динамо» добавили, что список соперников и даты могут корректироваться. Об изменениях в клубе пообещали сообщить дополнительно.

В прошлом сезоне команда Игоря Костюка финишировала на четвертом месте в УПЛ. При этом киевляне выиграли Кубок Украины. Следующий сезон чемпионата Украины начнется 1 августа.

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Динамо Киев учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: ФК Динамо Киев
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