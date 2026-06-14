Стали известны соперники Динамо на летних сборах в Австрии

Киевское «Динамо» вернулось из отпуска и отправилось на тренировочные сборы в Австрию.

Клуб объявил, что в рамках подготовки к новому сезону проведет за рубежом пять контрольных матчей. Киевляне раскрыли имена некоторых своих соперников и даты проведения матчей.

20.06 – «Славия» (Прага, Чехия)

24.06 – «Жилина» (Словакия)

28.06 – «Вечиста» (Краков, Польша)

02.07 – соперник уточняется

03.07 – ЛАСК (Австрия)

В «Динамо» добавили, что список соперников и даты могут корректироваться. Об изменениях в клубе пообещали сообщить дополнительно.

В прошлом сезоне команда Игоря Костюка финишировала на четвертом месте в УПЛ. При этом киевляне выиграли Кубок Украины. Следующий сезон чемпионата Украины начнется 1 августа.