Интерес Динамо. Стало известно, где продолжит карьеру Гуцуляк

Украинский вингер Алексей Гуцуляк намерен продолжить свою карьеру в иностранном чемпионате .Об этом сообщает анонимный телеграм-канал «Микола Скірович».

По информации источника, 28-летний футболист, контракт которого с «Полесьем» подходит к концу 30 июня, собирается перейти в заграничный клуб. В Украинец игроком интересовалось «Динамо».

В текущем сезоне на счету Алексея Гуцуляка 31 матч на клубном уровне, в которых он успел отличиться девятью забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Ранее стали известны планы «Динамо» на летнее трансферное окно.