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Украина. Премьер лига
14 июня 2026, 17:39 | Обновлено 14 июня 2026, 17:42
2500
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Интерес Динамо. Стало известно, где продолжит карьеру Гуцуляк

Украинский вингер попрощается с «Полесьем» и отправится заграницу

14 июня 2026, 17:39 | Обновлено 14 июня 2026, 17:42
2500
3 Comments
Интерес Динамо. Стало известно, где продолжит карьеру Гуцуляк
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Гуцуляк
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Украинский вингер Алексей Гуцуляк намерен продолжить свою карьеру в иностранном чемпионате .Об этом сообщает анонимный телеграм-канал «Микола Скірович».

По информации источника, 28-летний футболист, контракт которого с «Полесьем» подходит к концу 30 июня, собирается перейти в заграничный клуб. В Украинец игроком интересовалось «Динамо».

В текущем сезоне на счету Алексея Гуцуляка 31 матч на клубном уровне, в которых он успел отличиться девятью забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Ранее стали известны планы «Динамо» на летнее трансферное окно.

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Даниил Кирияка Источник: Telegram
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Комментарии 3
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з нього бронь зняли чи ні? мать  чи ні...
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-1
да Динамо только интересуется. Денег нет а интересы широкие
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-1
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