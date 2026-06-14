Интерес Динамо. Стало известно, где продолжит карьеру Гуцуляк
Украинский вингер попрощается с «Полесьем» и отправится заграницу
Украинский вингер Алексей Гуцуляк намерен продолжить свою карьеру в иностранном чемпионате .Об этом сообщает анонимный телеграм-канал «Микола Скірович».
По информации источника, 28-летний футболист, контракт которого с «Полесьем» подходит к концу 30 июня, собирается перейти в заграничный клуб. В Украинец игроком интересовалось «Динамо».
В текущем сезоне на счету Алексея Гуцуляка 31 матч на клубном уровне, в которых он успел отличиться девятью забитыми мячами и семью голевыми передачами.
Ранее стали известны планы «Динамо» на летнее трансферное окно.
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