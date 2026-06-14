Стали известны планы Динамо на летнее трансферное окно
Киевский клуб готовит несколько трансферов
Стали известны трансферные планы «Динамо» на летнее трансферное окно.
По информации анонимного телеграм-канала «Микола Скірович», киевский клуб находится в поисках форварда. Приоритетной кандидатурой является Данило из «Рейнджерса». При этом, перед подписанием нападающего в клубе намерены избавиться от Владислава Бленуце и Эдуардо Герреро.
В подписании хавбека в Киеве не заинтересованы. Заставить «бело-синих» подписать полузащитника могут либо травмы, либо разочарование в Джастин Лонвейке.
Усилить оборону киевский клуб намерен Томашем Кендзерой, при этом не исключается, что будет подписан еще один защитник.
Вратаря после трансфера Ольи Ольхового «Динамо» не планирует подписывать.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» нацелено на бразильского нападающего.
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