Стали известны планы Динамо на летнее трансферное окно

Стали известны трансферные планы «Динамо» на летнее трансферное окно.

По информации анонимного телеграм-канала «Микола Скірович», киевский клуб находится в поисках форварда. Приоритетной кандидатурой является Данило из «Рейнджерса». При этом, перед подписанием нападающего в клубе намерены избавиться от Владислава Бленуце и Эдуардо Герреро.

В подписании хавбека в Киеве не заинтересованы. Заставить «бело-синих» подписать полузащитника могут либо травмы, либо разочарование в Джастин Лонвейке.

Усилить оборону киевский клуб намерен Томашем Кендзерой, при этом не исключается, что будет подписан еще один защитник.

Вратаря после трансфера Ольи Ольхового «Динамо» не планирует подписывать.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» нацелено на бразильского нападающего.