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  4. Арсенал и Ман Сити нацелились на звезду сборной Италии за 100 млн
Англия
14 июня 2026, 15:55 |
1135
1

Арсенал и Ман Сити нацелились на звезду сборной Италии за 100 млн

Летом Тонали может сменить клуб

14 июня 2026, 15:55 |
1135
1 Comments
Арсенал и Ман Сити нацелились на звезду сборной Италии за 100 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали
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Лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити» проявляют интерес к 26-летнему полузащитнику «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали.

Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, сам итальянец не против летом сменить клуб. В прошлом сезоне Тонали забил три гола и отдал семь голевых передач в 53 матчах за «сорок» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 млн евро, однако руководство «Ньюкасла» хочет получить за игрока не менее 100 млн.

Ранее сообщалось, что подписать Тонали хочет «Манчестер Юнайтед».

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Сандро Тонали Ньюкасл Манчестер Сити Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы
Андрей Плыгун Источник: Николо Скира
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зараз є макарони такого цінника?
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