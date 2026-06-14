Арсенал и Ман Сити нацелились на звезду сборной Италии за 100 млн

Лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити» проявляют интерес к 26-летнему полузащитнику «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали.

Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, сам итальянец не против летом сменить клуб. В прошлом сезоне Тонали забил три гола и отдал семь голевых передач в 53 матчах за «сорок» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 млн евро, однако руководство «Ньюкасла» хочет получить за игрока не менее 100 млн.

Ранее сообщалось, что подписать Тонали хочет «Манчестер Юнайтед».