Арсенал и Ман Сити нацелились на звезду сборной Италии за 100 млн
Летом Тонали может сменить клуб
Лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити» проявляют интерес к 26-летнему полузащитнику «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали.
Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, сам итальянец не против летом сменить клуб. В прошлом сезоне Тонали забил три гола и отдал семь голевых передач в 53 матчах за «сорок» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 млн евро, однако руководство «Ньюкасла» хочет получить за игрока не менее 100 млн.
Ранее сообщалось, что подписать Тонали хочет «Манчестер Юнайтед».
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