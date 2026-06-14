ФОТО. Шотландия взяла три очка на старте ЧМ, но пришлось понервничать
Единственный гол в ворота Гаити забил Джон Макгинн на 28-й минуте
В ночь с 13 на 14 июня состоялись матчи стартового тура чемпионата мира 2026.
В поединке 1-го тура в группе C Шотландия и Гаити сыграли на Жиллетт Стэдиум в Фоксборо (штат Массачусетс).
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Сборная Шотландии переиграла команду Гаити (1:0) и взяла три очка на старте ЧМ-2026.
Единственный гол в ворота Гаити забил Джон Макгинн на 28-й минуте.
Шотландия стала лидером квартета, а сборная Гаити является аутсайдером группы.
Турнирное положения: Шотландия (3 очка), Марокко, Бразилия (по 1), Гаити (0).
Чемпионат мира 2026 по футболу
Группа C. 1-й тур, 14 июня 2026
Фоксборо (штат Массачусетс), Жиллетт Стэдиум
04:00. Гаити – Шотландия – 0:1
Гол: Джон Макгинн, 28
Турнирная таблица
Видео гола и обзор матча
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