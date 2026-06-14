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Чемпионат мира
14 июня 2026, 15:12 | Обновлено 14 июня 2026, 16:38
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ФОТО. Как Бразилия сражалась с Марокко. Гол Вини Жуниора принес одно очко

В ночь с 13 на 14 июня сыгран матч 1-го тура ЧМ-2026 в группе C

14 июня 2026, 15:12 | Обновлено 14 июня 2026, 16:38
347
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ФОТО. Как Бразилия сражалась с Марокко. Гол Вини Жуниора принес одно очко
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь с 13 на 14 июня состоялись матчи стартового тура чемпионата мира 2026.

Бразилия и Марокко сыграли вничью (1:1) в поединке 1-го тура в группе C в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси).

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Бразилия и Марокко разошлись миром (1:1), обменявшись забитыми голами в первом тайме.

На гол Исмаэля Сайбари на 21-й минуте ответил бразильский форвард Винисиус Жуниор (32 мин).

После первого тара Бразилия и Марокко имеют в своем активе по одному очку.

Турнирное положения: Шотландия (3 очка), Марокко, Бразилия (по 1), Гаити (0).

Чемпионат мира 2026 по футболу

Группа C. 1-й тур, 14 июня 2026

Ист-Резерфорд (штат Нью-Джерси), Мидоулендс Стэдиум

01:00. Бразилия – Марокко – 1:1

Голы: Винисиус Жуниор, 32 – Исмаэль Сайбари, 21

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Головне, що підарас Степанов руснявою написав без помилок. А українською - та кому воно треба.....
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