ФОТО. Как Бразилия сражалась с Марокко. Гол Вини Жуниора принес одно очко
В ночь с 13 на 14 июня сыгран матч 1-го тура ЧМ-2026 в группе C
В ночь с 13 на 14 июня состоялись матчи стартового тура чемпионата мира 2026.
Бразилия и Марокко сыграли вничью (1:1) в поединке 1-го тура в группе C в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси).
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Бразилия и Марокко разошлись миром (1:1), обменявшись забитыми голами в первом тайме.
На гол Исмаэля Сайбари на 21-й минуте ответил бразильский форвард Винисиус Жуниор (32 мин).
После первого тара Бразилия и Марокко имеют в своем активе по одному очку.
Турнирное положения: Шотландия (3 очка), Марокко, Бразилия (по 1), Гаити (0).
Чемпионат мира 2026 по футболу
Группа C. 1-й тур, 14 июня 2026
Ист-Резерфорд (штат Нью-Джерси), Мидоулендс Стэдиум
01:00. Бразилия – Марокко – 1:1
Голы: Винисиус Жуниор, 32 – Исмаэль Сайбари, 21
Турнирная таблица
Видео голов и обзор матча
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