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Чемпионат мира
14 июня 2026, 12:28 |
820
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Экс-форвард Динамо определил двух фаворитов чемпионата мира

События чемпионата мира не оставляют равнодушными Виктора Хлуса

14 июня 2026, 12:28 |
820
0
Экс-форвард Динамо определил двух фаворитов чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Ожиданиями от стартовавшего чемпионата мира 2026 года с корреспондентом Sport.ua поделился бывший нападающий киевского «Динамо» и одесского «Черноморца» Виктор Хлус.

– Еще задолго до начала мирового первенства ожидания были одни: чтобы наша национальная сборная хотя бы одной ногой туда попала, – сказал Хлус. – Но, к сожалению, этого не произошло и интерес к этому турниру в Украине немного уменьшился. Вышли бы «сине-желтые» в финальную часть мундиаля – и все мы сейчас живо обсуждали бы соперников по группе, рассуждали о шансах и делились бы ожиданиями от этих игр. Однако теперь ничего другого не остается, как говорить о пробившихся на чемпионат мира сборных. Прежде всего, это касается европейских команд, ведь о национальных командах из Африки или Азии мы мало что знаем.

– Что скажете о нынешнем футбольном форуме, в котором впервые в истории примут участие сразу 48 команд?

– Это будет самое ожидаемое во всем мире спортивное событие. Единственное, чего хотелось бы, так это чтобы несколько представителей Европы – таких как Испания, Франция, Англия, Германия достойно выступили в своих группах и прошли в следующий круг мундиаля. Есть ведь некоторые группы, которые считаются достаточно тяжелыми. Скажем, французы попали в «группу смерти» – там их соперниками будут Норвегия, Сенегал и Ирак. Так что если мы не будем видеть команд европейских стран в решающих стадиях, то интерес к событиям мирового первенства уменьшится.

– На чьей стороне ваши симпатии?

– У меня два фаворита. Имею в виду с точки зрения качества футбола, ведь есть еще и с точки зрения везения. Так вот это сильная сборная Испании. А вторая команда, которую я хотел бы видеть в решающих стадиях, это Франция.

Ранее бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский выбрал своих фаворитов ЧМ-2026.

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инсайд Мнение эксперта чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу Виктор Хлус сборная Испании по футболу сборная Франции по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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