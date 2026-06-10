Милевский назвал фаворитов ЧМ 2026: «Я хочу увидеть его в финале»

Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский выбрал своих фаворитов ЧМ-2026. Артём хочет, чтобы Португалия и Бразилия сошлись в финале.

– Давай коротко относительно прогнозов на ЧМ-2026. Кто выигрывает турнир?

– Я уже всем друзьям заказал оригинальные футболки сборной Португалии. Буду тоже в ней ходить. Конечно, португальцам будет очень тяжело победить на чемпионате мира.

Все мы понимаем, что для Криша, как и для Месси, это кульминация всей карьеры, главный штурм, последний мундиаль. Но вообще моя мечта — это Бразилия против Португалии в финале.

Я очень хочу увидеть в финале Анчелотти с кубком мира и сигарой в зубах или Роналду. Для меня это будет огромная радость, – сказал Артем.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля в 16 городах. Действующим обладателем трофея является команда Аргентины. ЧМ-2026 впервые будет проведен в расширенном формате, в котором 48 сборных распределены на 12 групп по четыре команды.