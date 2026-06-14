Повторили спустя 20 лет. Австралия победила в стартовом матче на ЧМ

Сборная Австралии второй раз в своей истории одержала победу в стартовом матче чемпионата мира.

В первом туре ЧМ-2026 австралийцы победили сборную Турции со счетом 2:0.

Для Австралии эта победа стала лишь второй в стартовых матчах на 7 мундиалях.

Первая была добыта 20 лет назад на ЧМ-2006 в игре против сборной Японии (3:1).

Вспомним все стартовые матчи австралийцев на чемпионатах мира.

Стартовые матчи сборной Австралии на чемпионатах мира

2026: Турция – 2:0

2022: Франция – 1:4

2018: Франция – 1:2

2014: Чили – 1:3

2010: Германия – 0:4

2006: Япония – 3:1

1974: ГДР – 0:2