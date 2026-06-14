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  4. Повторили спустя 20 лет. Австралия победила в стартовом матче на ЧМ
Чемпионат мира
14 июня 2026, 11:29 |
177
0

Повторили спустя 20 лет. Австралия победила в стартовом матче на ЧМ

Вспомним, как играли австралийцы в своих дебютных матчах на мировых первенствах

14 июня 2026, 11:29 |
177
0
Повторили спустя 20 лет. Австралия победила в стартовом матче на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Австралии второй раз в своей истории одержала победу в стартовом матче чемпионата мира.

В первом туре ЧМ-2026 австралийцы победили сборную Турции со счетом 2:0.

Для Австралии эта победа стала лишь второй в стартовых матчах на 7 мундиалях.

Первая была добыта 20 лет назад на ЧМ-2006 в игре против сборной Японии (3:1).

Вспомним все стартовые матчи австралийцев на чемпионатах мира.

Стартовые матчи сборной Австралии на чемпионатах мира

  • 2026: Турция – 2:0
  • 2022: Франция – 1:4
  • 2018: Франция – 1:2
  • 2014: Чили – 1:3
  • 2010: Германия – 0:4
  • 2006: Япония – 3:1
  • 1974: ГДР – 0:2
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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