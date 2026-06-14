Повторили спустя 20 лет. Австралия победила в стартовом матче на ЧМ
Вспомним, как играли австралийцы в своих дебютных матчах на мировых первенствах
Сборная Австралии второй раз в своей истории одержала победу в стартовом матче чемпионата мира.
В первом туре ЧМ-2026 австралийцы победили сборную Турции со счетом 2:0.
Для Австралии эта победа стала лишь второй в стартовых матчах на 7 мундиалях.
Первая была добыта 20 лет назад на ЧМ-2006 в игре против сборной Японии (3:1).
Вспомним все стартовые матчи австралийцев на чемпионатах мира.
Стартовые матчи сборной Австралии на чемпионатах мира
- 2026: Турция – 2:0
- 2022: Франция – 1:4
- 2018: Франция – 1:2
- 2014: Чили – 1:3
- 2010: Германия – 0:4
- 2006: Япония – 3:1
- 1974: ГДР – 0:2
🇦🇺 L'Australie a remporté un match d'ouverture à la Coupe du Monde pour la 2e fois après celui contre la Japon le 12 juin 2006. #AUSTUR— Stats Foot (@Statsdufoot) June 14, 2026
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