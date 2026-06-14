Шотландия одержала первую за 36 лет победу на чемпионатах мира
Вспомним все победные матчи в истории сборной Шотландии на мировых первенствах
Сборная Шотландии одержала свою первую за 36 лет победу на чемпионатах мира.
Произошло это в матче первого тура против сборной Гаити (1:0).
В последний раз до этого шотландцы побеждали сборную Швеции на мундиале 1990 года, или 13 147 дней назад.
В общей сложности теперь в активе сборной Шотландии 5 побед на чемпионатах мира.
Победы сборной Шотландии на чемпионатах мира
- 2026: Гаити – 1:0
- 1990: Швеция – 2:1
- 1982: Новая Зеландия – 5:2
- 1978: Нидерланды – 3:2
- 1974: Заир – 2:0
🏴 Scotland have had to wait 10,218 days to return to the World Cup, but they've had to wait 𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐥𝐨𝐧𝐠𝐞𝐫 for a victory! 😱 pic.twitter.com/414wcSdrEe— Flashscore.com (@Flashscorecom) June 14, 2026
Scotland's 13,147 day wait for a World Cup victory is officially OVER! 🗓️ pic.twitter.com/n91c9hdTEr— Match of the Day (@BBCMOTD) June 14, 2026
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