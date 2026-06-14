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Чемпионат мира
14 июня 2026, 11:09 | Обновлено 14 июня 2026, 11:10
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Шотландия одержала первую за 36 лет победу на чемпионатах мира

Вспомним все победные матчи в истории сборной Шотландии на мировых первенствах

14 июня 2026, 11:09 | Обновлено 14 июня 2026, 11:10
250
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Шотландия одержала первую за 36 лет победу на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Шотландии одержала свою первую за 36 лет победу на чемпионатах мира.

Произошло это в матче первого тура против сборной Гаити (1:0).

В последний раз до этого шотландцы побеждали сборную Швеции на мундиале 1990 года, или 13 147 дней назад.

В общей сложности теперь в активе сборной Шотландии 5 побед на чемпионатах мира.

Победы сборной Шотландии на чемпионатах мира

  • 2026: Гаити – 1:0
  • 1990: Швеция – 2:1
  • 1982: Новая Зеландия – 5:2
  • 1978: Нидерланды – 3:2
  • 1974: Заир – 2:0
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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