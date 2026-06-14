ЧМ-2026. Матчи 1-го тура, 14 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

​Вечером 14 июня проходят матчи стартового тура чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию поединков 1-го тура мундиаля.

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Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

В этот игровой день пройдут матчи: 20:00. Германия – Кюрасао, 23:00. Нидерланды – Япония, 02:00. Кот-д'Ивуар – Эквадор, 05:00. Швеция – Тунис.

48 сборных разделены на 12 групп по 4 команды. Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в плей-офф, который начнется с 1/16 финала в конце июня.

Чемпионат мира 2026 по футболу

1-й тур, 13 июня 2026

14.06.26. 20:00. Германия – Кюрасао

14.06.26. 23:00. Нидерланды – Япония

15.06.26. 02:00. Кот-д'Ивуар – Эквадор

15.06.26. 05:00. Швеция – Тунис

Состав групп финального раунда ЧМ-2026

🔹 Группа A: Мексика (3 очка), Южная Корея (3), Чехия (0), ЮАР (0)

🔹 Группа B: Швейцария (1), Канада (1), Катар (1), Босния и Герцеговина (1)

🔹 Группа C: Шотландия (3), Марокко (1), Бразилия (1), Гаити (0)

🔹 Группа D: США (3), Австралия (3), Турция (0), Парагвай (0)

🔹 Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор

🔹 Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис

🔹 Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия

🔹 Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай

🔹 Группа I: Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия

🔹 Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания

🔹 Группа K: Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия

🔹 Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама

Инфографика

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14.06.26. 20:00. Германия – Кюрасао

14.06.26. 23:00. Нидерланды – Япония

15.06.26. 02:00. Кот-д'Ивуар – Эквадор

15.06.26. 05:00. Швеция – Тунис