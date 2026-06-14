ЧМ-2026. Матчи 1-го тура, 14 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 июня видеотрансляцию матчей чемпионата мира 2026
Вечером 14 июня проходят матчи стартового тура чемпионата мира 2026.
Смотрите видеотрансляцию поединков 1-го тура мундиаля.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.
В этот игровой день пройдут матчи: 20:00. Германия – Кюрасао, 23:00. Нидерланды – Япония, 02:00. Кот-д'Ивуар – Эквадор, 05:00. Швеция – Тунис.
48 сборных разделены на 12 групп по 4 команды. Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в плей-офф, который начнется с 1/16 финала в конце июня.
Чемпионат мира 2026 по футболу
1-й тур, 13 июня 2026
- 14.06.26. 20:00. Германия – Кюрасао
- 14.06.26. 23:00. Нидерланды – Япония
- 15.06.26. 02:00. Кот-д'Ивуар – Эквадор
- 15.06.26. 05:00. Швеция – Тунис
Состав групп финального раунда ЧМ-2026
- 🔹 Группа A: Мексика (3 очка), Южная Корея (3), Чехия (0), ЮАР (0)
- 🔹 Группа B: Швейцария (1), Канада (1), Катар (1), Босния и Герцеговина (1)
- 🔹 Группа C: Шотландия (3), Марокко (1), Бразилия (1), Гаити (0)
- 🔹 Группа D: США (3), Австралия (3), Турция (0), Парагвай (0)
- 🔹 Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор
- 🔹 Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис
- 🔹 Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия
- 🔹 Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай
- 🔹 Группа I: Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия
- 🔹 Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания
- 🔹 Группа K: Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия
- 🔹 Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама
Инфографика
14.06.26. 20:00. Германия – Кюрасао
14.06.26. 23:00. Нидерланды – Япония
15.06.26. 02:00. Кот-д'Ивуар – Эквадор
15.06.26. 05:00. Швеция – Тунис
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный наставник считает, что в предстоящем поединке зрители увидят немало голов
«Сине-желтые» не сумели довести матч до победного конца, ведя 2:0 по партиям