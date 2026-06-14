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Чемпионат мира
14 июня 2026, 07:07 | Обновлено 14 июня 2026, 07:09
212
0

ФОТО. Автор победного гола. Известен лучший игрок матча Гаити – Шотландия

Джон Макгинн безоговорочно выиграл в номинации

14 июня 2026, 07:07 | Обновлено 14 июня 2026, 07:09
212
0
ФОТО. Автор победного гола. Известен лучший игрок матча Гаити – Шотландия
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Макгинн
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Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн стал лучшим игроком матча против Гаити в первом туре ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Джон безоговорочно завоевал индивидуальную награду, поскольку его гол стал решающим в противостоянии между сборными.

В первом тайме Макгинн удачно занял позицию и забил победный мяч для Шотландии – 1:0.

Победа Шотландии вывела команду на первое место в группе C, поскольку их соперники Марокко и Бразилия сыграли вничью (1:1).

ФОТО. Автор победного гола. Известен лучший игрок матча Гаити – Шотландия

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сборная Шотландии по футболу сборная Гаити по футболу ЧМ-2026 по футболу Джон Макгинн лучший игрок
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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