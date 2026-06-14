ФОТО. Автор победного гола. Известен лучший игрок матча Гаити – Шотландия
Джон Макгинн безоговорочно выиграл в номинации
Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн стал лучшим игроком матча против Гаити в первом туре ЧМ-2026.
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Джон безоговорочно завоевал индивидуальную награду, поскольку его гол стал решающим в противостоянии между сборными.
В первом тайме Макгинн удачно занял позицию и забил победный мяч для Шотландии – 1:0.
Победа Шотландии вывела команду на первое место в группе C, поскольку их соперники Марокко и Бразилия сыграли вничью (1:1).
ФОТО. Автор победного гола. Известен лучший игрок матча Гаити – Шотландия
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