Прогноз на матч ЧМ-2026: Германия – Кюрасао

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Чемпионат мира набирает обороты, но еще не все команды вступили в борьбу. 14 июня свой матч группового раунда проведут Германия – Кюрасао. Начало встречи запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Германия

«Немецкая машина» всегда среди фаворитов больших турниров, но команда уже давно не брала трофеи. Напомню, Германия является четырехкратным чемпионом мира, последний раз они становились лучшими в 2014 году.

Свой отбор команда начала с неожиданного выездного поражения от Словакии – 0:2, такая неудача сильно разозлила футболистов, они выиграли все оставшиеся матчи, причем взяли убедительный реванш дома у Словакии – 6:0.

Состав здесь привычно сильный, а цели высокие, впереди будут такие сильные игроки как: Мусиала, Вирц, Сане, Хаверц. Одним из лидеров смело можно считать капитана Йозуа Киммиха.

На последних двух чемпионатах мира немцы умудрялись не выйти из группы, они не могут себе снова позволить такой провал. От Нагельсманна и его подопечных ожидают высоких результатов.

Кюрасао

Конечно, про Кюрасао мало кто знает, команда дебютант чемпионатов мира. По сути, это остров, который входит в состав Королевства Нидерландов. Из известных футбольных имен, здесь можно выделить разве что тренера Дика Адвоката.

Будем откровенны, футболисты здесь не самого высокого уровня, они играют в чемпионатах Нидерландов, Турции, США, Швейцарии. Учитывая состав группы, даже набор очков для такой сборной уже можно считать успехом, о борьбе за плей-офф никто и не мечтает.

В квалификации к чемпионату мира, уже на решающем этапе, Кюрасао удалось обойти Ямайку, Тринидад и Тобаго и Бермудские острова, прошли отбор без поражений, а опередили ближайшего преследователя всего на один балл.

Оценить уровень команды сложно, в недавнем товарищеском матче было поражение от Шотландии – 1:4, а также проигрывали в марте Австралии 1:5, так что устоять против Германии будет сложно.

Прогноз

Експерти GGBET оцінюють шанси команд дуже пристойними коефіцієнтами: 1.04 для Німеччини і 29.00 для Кюрасао. Хто вийде сильнішим — вибирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

Не удивительно, что сборные между собой никогда не играли, все такие класс соперников существенно отличается. Один из тех матчей, когда можно ожидать большого разгрома. Конечно, немцы безоговорочные фавориты этой пары, основной вопрос только в том, с каким счетом выиграет европейский коллектив. Думаю, Бундестим будет доминировать в таком матче, поэтому ставлю на их победу с форой -4,5 гола за 3,1.