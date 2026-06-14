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Чемпионат мира
14 июня 2026, 06:41 | Обновлено 14 июня 2026, 06:46
347
0

Тренер сборной Марокко: «Игроки разочарованы, мы хотели одолеть Бразилию»

Пресс-конференция Мохамеда Уахби после ничьей с Бразилией на ЧМ-2026

14 июня 2026, 06:41 | Обновлено 14 июня 2026, 06:46
347
0
Тренер сборной Марокко: «Игроки разочарованы, мы хотели одолеть Бразилию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Уахби
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Тренер сборной Марокко Мохамед Уахби пообщался с журналистами на пресс-конференции после матча с Бразилией в первом туре чемпионата мира 2026.

Команды обменялись голами в первом тайме, тогда как во второй половине игры действовали осторожнее. Как итог, ничья на табло (1:1).

«Мы провели хороший матч. Хотели победить, но таков футбол. Продолжим работать над тем, что сегодня не удалось, чтобы быть готовыми к игре со Шотландией. Я поговорил с футболистами и почувствовал, что они разочарованы, ведь хотели выиграть.

Моя полузащита – это не только игроки, которые непосредственно действуют в центре поля. Это не двое или трое футболистов. У нас есть Билаль, Сайбари, Брахим. Именно благодаря этому мы получили больше контроля над игрой. Я ценю принципы, над которыми мы работаем с первого дня. Мы верим в них и в характер наших футболистов. Они не боялись играть, продвигаться вперед и выходить из-под прессинга с мячом.

Во втором тайме темп игры снизился, и это нормально, особенно из-за жары. В следующем матче мы надеемся набрать три очка, если Бог даст. Особенно учитывая то, что шотландцы играют совершенно иначе, чем Бразилия. Мы уже сейчас начали подготовку к этой встрече.

ЧМ-2022? Это совсем другая ситуация. Сегодня нельзя сравнивать нынешнюю команду с той, что играла на чемпионате мира 2022 года. Если вы спрашиваете, хочу ли я повторить тот путь – нет. Я хочу пройти еще дальше. Конечно, мы хотели набрать больше очков, но довольны и тем баллом, который завоевали.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Уахби

Я не собираюсь читать тактическую лекцию. То, что мы показали сегодня, мы уже демонстрировали в матче с Норвегией. Это был не только вопрос тактики. Мы играли в свой футбол и действовали хорошо.

Является ли Буадди будущим марокканской полузащиты? Мы очень довольны. У нас много сильных полузащитников на будущее. Есть Айнауи, который провел отличный матч. Самир Эль-Мурабет также очень хорошо вошел в игру. Мы знаем, что Буадди провел отличный первый тайм. Есть и другие футболисты высокого уровня. Поэтому относительно будущего марокканского футбола мы настроены очень оптимистично. Мы сыграли вничью и довольны результатом. Я не расстроен, хотя, конечно, хотели победить.

Второй тайм? Я сказал своим футболистам еще перед матчем: одни начинают игру, другие ее завершают. Это был поединок очень высокой интенсивности. Товарищеские матчи совершенно другие. С момента завершения Кубка африканских наций мы давно не проводили встреч такого уровня накала. Думаю, во втором тайме из-за этого появилось больше ошибок. Замены добавили свежести, и мы стали играть лучше. Это естественный процесс. Я видел и другие матчи, где команды теряли темп. Такое будет случаться и с другими сборными. Но наши футболисты находятся в хорошей физической форме, и я уверен, что они смогут повторять такие выступления.

Не знаю, было ли на стадионе 20 процентов марокканцев, но я слышал их гораздо сильнее. У меня сложилось впечатление, что марокканских болельщиков было даже больше, чем бразильских. Мы видели поддержку как бразильских, так и марокканских фанатов, и это было здорово», – сказал Уахби.

Видеообзор матча:

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Андрей Витренко Источник: Globo Esporte
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