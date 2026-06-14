Таблица ЧМ-2026. Шотландия вышла в лидеры группы с Бразилией и Марокко
Шотландцы одержали непростую победу над Гаити, бразильцы и марокканцы расписали ничью
В ночь на 14 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи первого тура группы С.
Сборные Бразилии и Марокко расписали ничью со счетом 1:1. На гол Исмаэля Сайбари ответил Винисиус Жуниор.
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Команда Шотландии минимально переиграла Гаити в непростом поединке – 1:0. Единственный мяч на на 28-й минуте забил Джон Макгинн.
После первого тура шотландцы возглавили квартет с тремя очками. Вторую и третью строчку занимают Марокко и Бразилия с одним баллом, Гаити с 0 пунктами располагается на последней, четвертой позиции.
- Турнирное положение в группе С: Шотландия (3), Марокко (1), Бразилия (1), Гаити (0).
Второй тур в квартете С состоится в ночь на 21 число. Шотландия сыграет с Марокко (01:00), а Бразилия встретится с Гаити (03:30).
Путевки в плей-офф получат сборные, которые финишируют на первом и втором местах в группе. Сборная, занявшая третью строчку, также сможет выйти дальше – при попадании в топ-8 среди 12 команд с третьих мест.
Чемпионат мира 2026. Группа B
Первый тур. 14 июня
- Бразилия – Марокко – 1:1
Голы: Винисиус Жуниор, 32 – Сайбари, 21
- Гаити – Шотландия – 0:1
Гол: Макгинн, 28
Таблица группы С
|Группа С
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шотландия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|20.06.26 01:00 Шотландия - Марокко14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия
|3
|2
|Марокко
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|20.06.26 01:00 Шотландия - Марокко14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко
|1
|3
|Бразилия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|20.06.26 03:30 Бразилия - Гаити14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко
|1
|4
|Гаити
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|20.06.26 03:30 Бразилия - Гаити14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия
|0
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