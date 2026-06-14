Таблица ЧМ-2026. Шотландия вышла в лидеры группы с Бразилией и Марокко

В ночь на 14 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи первого тура группы С.

Сборные Бразилии и Марокко расписали ничью со счетом 1:1. На гол Исмаэля Сайбари ответил Винисиус Жуниор.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Шотландии минимально переиграла Гаити в непростом поединке – 1:0. Единственный мяч на на 28-й минуте забил Джон Макгинн.

После первого тура шотландцы возглавили квартет с тремя очками. Вторую и третью строчку занимают Марокко и Бразилия с одним баллом, Гаити с 0 пунктами располагается на последней, четвертой позиции.

Турнирное положение в группе С: Шотландия (3), Марокко (1), Бразилия (1), Гаити (0).

Второй тур в квартете С состоится в ночь на 21 число. Шотландия сыграет с Марокко (01:00), а Бразилия встретится с Гаити (03:30).

Путевки в плей-офф получат сборные, которые финишируют на первом и втором местах в группе. Сборная, занявшая третью строчку, также сможет выйти дальше – при попадании в топ-8 среди 12 команд с третьих мест.

Чемпионат мира 2026. Группа B

Первый тур. 14 июня

Бразилия – Марокко – 1:1

Голы: Винисиус Жуниор, 32 – Сайбари, 21

Гаити – Шотландия – 0:1

Гол: Макгинн, 28

Таблица группы С

Группа С Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Шотландия 1 1 0 0 1 - 0 20.06.26 01:00 Шотландия - Марокко 14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия 3 2 Марокко 1 0 1 0 1 - 1 20.06.26 01:00 Шотландия - Марокко 14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко 1 3 Бразилия 1 0 1 0 1 - 1 20.06.26 03:30 Бразилия - Гаити 14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко 1 4 Гаити 1 0 0 1 0 - 1 20.06.26 03:30 Бразилия - Гаити 14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия 0 Полная таблица

Инфографика