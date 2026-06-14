Болельщики сборной Бразилии перед дебютным матчем своей команды на ЧМ-2026 устроили настоящий праздник в Нью-Йорке.

Фанаты в жёлтых футболках заполонили самую известную площадь мира – Таймс-сквер.

Под танцы и песни болельщики начали отсчёт до матча сборной Бразилии против Марокко в первом туре группы C.

Не обошлось и без упоминаний о прошедших триумфах: фанаты развернули баннер с пятью годами, когда Бразилия становилась чемпионом мира.

Матч между Бразилией и Марокко состоится 14 июня в 01:00 на арене «Метлайф Стэдиум» в американском Ист-Ратерфорде.

ВИДЕО. Желтое нашествие. Как фанаты Бразилии заполонили Таймс-сквер

Brazil's fans took over Times Square in New York ahead of their game against Morocco 🇧🇷 pic.twitter.com/mlyjIARJDy — Football on TNT Sports (@footballontnt) June 13, 2026

Times Square awash in yellow as thousands of Brazilians rally before Morocco clash. pic.twitter.com/qgxQ1qeoE8 — World Cup 2026 (@ofootball__) June 13, 2026