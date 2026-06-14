ВИДЕО. Желтое нашествие. Как фанаты Бразилии заполонили Таймс-сквер
Площадь в Нью-Йорке превратилась в место пения и гуляний
Болельщики сборной Бразилии перед дебютным матчем своей команды на ЧМ-2026 устроили настоящий праздник в Нью-Йорке.
Фанаты в жёлтых футболках заполонили самую известную площадь мира – Таймс-сквер.
Под танцы и песни болельщики начали отсчёт до матча сборной Бразилии против Марокко в первом туре группы C.
Не обошлось и без упоминаний о прошедших триумфах: фанаты развернули баннер с пятью годами, когда Бразилия становилась чемпионом мира.
Матч между Бразилией и Марокко состоится 14 июня в 01:00 на арене «Метлайф Стэдиум» в американском Ист-Ратерфорде.
ВИДЕО. Желтое нашествие. Как фанаты Бразилии заполонили Таймс-сквер
Brazil's fans took over Times Square in New York ahead of their game against Morocco 🇧🇷 pic.twitter.com/mlyjIARJDy— Football on TNT Sports (@footballontnt) June 13, 2026
Times Square awash in yellow as thousands of Brazilians rally before Morocco clash. pic.twitter.com/qgxQ1qeoE8— World Cup 2026 (@ofootball__) June 13, 2026
Brazil fans have taken over Times Square ahead of their World Cup opener 🇧🇷— Football on TNT Sports (@footballontnt) June 13, 2026
via @SeLigaFiel pic.twitter.com/XHmYg5XxXY
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