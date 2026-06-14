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Чемпионат мира
14 июня 2026, 00:56 | Обновлено 14 июня 2026, 01:01
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ВИДЕО. Желтое нашествие. Как фанаты Бразилии заполонили Таймс-сквер

Площадь в Нью-Йорке превратилась в место пения и гуляний

14 июня 2026, 00:56 | Обновлено 14 июня 2026, 01:01
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0
ВИДЕО. Желтое нашествие. Как фанаты Бразилии заполонили Таймс-сквер
Getty Images/Global Images Ukraine
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Болельщики сборной Бразилии перед дебютным матчем своей команды на ЧМ-2026 устроили настоящий праздник в Нью-Йорке.

Фанаты в жёлтых футболках заполонили самую известную площадь мира – Таймс-сквер.

Под танцы и песни болельщики начали отсчёт до матча сборной Бразилии против Марокко в первом туре группы C.

Не обошлось и без упоминаний о прошедших триумфах: фанаты развернули баннер с пятью годами, когда Бразилия становилась чемпионом мира.

Матч между Бразилией и Марокко состоится 14 июня в 01:00 на арене «Метлайф Стэдиум» в американском Ист-Ратерфорде.

ВИДЕО. Желтое нашествие. Как фанаты Бразилии заполонили Таймс-сквер

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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