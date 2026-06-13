Юрген Клопп обвинил ФИФА в лицемерии

Известный тренер Юрген Клопп раскритиковал решение руководства ФИФА ввести продолжительные «перерывы на охлаждение» на чемпионате мира.

«Футбол находится в заложниках у руководителей, сидящих в кондиционированных офисах. Эти так называемые «перерывы на охлаждение» преподносились нам как щит для благополучия игроков, благородный меч против жары. Но в действительности? Это не что иное, как позолоченная клетка, построенная для спонсоров», – заявил Клопп.

В каждом тайме команды получают трехминутную паузу на водопой. И хотя игроки не всегда пьют воду, спонсоры вовсю используют перерыв для показа рекламы.