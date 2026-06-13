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Чемпионат мира
13 июня 2026, 23:06 |
832
0

Юрген Клопп обвинил ФИФА в лицемерии

Юрген Клопп уверен, что очередное новшество в ФИФА ввели только для заработка

13 июня 2026, 23:06 |
832
0
Юрген Клопп обвинил ФИФА в лицемерии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп
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Известный тренер Юрген Клопп раскритиковал решение руководства ФИФА ввести продолжительные «перерывы на охлаждение» на чемпионате мира.

«Футбол находится в заложниках у руководителей, сидящих в кондиционированных офисах. Эти так называемые «перерывы на охлаждение» преподносились нам как щит для благополучия игроков, благородный меч против жары. Но в действительности? Это не что иное, как позолоченная клетка, построенная для спонсоров», – заявил Клопп.

В каждом тайме команды получают трехминутную паузу на водопой. И хотя игроки не всегда пьют воду, спонсоры вовсю используют перерыв для показа рекламы.

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Руслан Полищук Источник: L'Equipe
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