Лидер Полесья выступил за перенос матчей УПЛ ради еврокубков

Полузащитник «Полесья» Александр Андриевский высказался по поводу возможного переноса матчей Украинской Премьер-лиги для команд, участвующих в еврокубках.

Украинские клубы играют международные матчи за рубежом из-за требований УЕФА по безопасности. Участникам еврокубков приходится регулярно выезжать на матчи за границу, что создает логистические проблемы, отнимает много времени и ресурсов. Андриевский считает, что УПЛ должна переносить матчи в таких случаях.

«Я бы переносил. Особенно, когда идут матчи квалификации и первые игры плей-офф еврокубков. Групповой этап уже некуда переносить. Там разве что на день-два, возможно. Я считаю, что команды должны идти на встречу.

Некоторые клубы выступают против переносов, а потом, когда сами попадают в еврокубки, то понимают, каково это – ездить в автобусах. После таких переездов уже сами говорят: «А, ну, мы не понимали». Кажется, так было с «Кривбассом», если не ошибаюсь.

Тем более для нашей страны лучше, когда как можно больше команд будут играть на групповом этапе», – заявил Андриевский.