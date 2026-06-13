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Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 23:01 | Обновлено 13 июня 2026, 23:02
214
0

Лидер Полесья выступил за перенос матчей УПЛ ради еврокубков

Андриевский считает, что другие команды должны пойти навстречу в этом вопросе

13 июня 2026, 23:01 | Обновлено 13 июня 2026, 23:02
214
0
Лидер Полесья выступил за перенос матчей УПЛ ради еврокубков
ФК «Полесье». Александр Андриевский
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Полузащитник «Полесья» Александр Андриевский высказался по поводу возможного переноса матчей Украинской Премьер-лиги для команд, участвующих в еврокубках.

Украинские клубы играют международные матчи за рубежом из-за требований УЕФА по безопасности. Участникам еврокубков приходится регулярно выезжать на матчи за границу, что создает логистические проблемы, отнимает много времени и ресурсов. Андриевский считает, что УПЛ должна переносить матчи в таких случаях.

«Я бы переносил. Особенно, когда идут матчи квалификации и первые игры плей-офф еврокубков. Групповой этап уже некуда переносить. Там разве что на день-два, возможно. Я считаю, что команды должны идти на встречу.

Некоторые клубы выступают против переносов, а потом, когда сами попадают в еврокубки, то понимают, каково это – ездить в автобусах. После таких переездов уже сами говорят: «А, ну, мы не понимали». Кажется, так было с «Кривбассом», если не ошибаюсь.

Тем более для нашей страны лучше, когда как можно больше команд будут играть на групповом этапе», – заявил Андриевский.

По итогам прошлого сезона «Полесье» квалифицировалось в следующий розыгрыш Лиги конференций. Команда Руслана Ротаня будет проводить свои еврокубковые матчи в словацком Кошице.

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Андрей Плыгун Источник: Трибуна
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