АНДРИЕВСКИЙ: «После 30 лет футболист уже старый? Чепуха!»

31-летний полузащитник «Полесья» Александр Андриевский высказался о том, как в Украине относятся к футболистам старшего возраста.

«На примере Италии мы видим, как играют опытные футболисты. Там это возможно, а у нас – нет? Тем более у нас считается, что после 30 лет – это уже старик. Чепуха! Это означает, что люди не разбираются в футболе.

Если игрок показывает результат, вы видите цифры и физическую форму, можете посмотреть, как он двигается на поле. Если он делает это лучше молодых, то почему его убирать из команды? Если только потому, что ему 33 года, то этого вообще не понимаю», – отметил игрок.