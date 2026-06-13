Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АНДРИЕВСКИЙ: «После 30 лет футболист уже старый? Чепуха!»
Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 21:48 |
340
0

АНДРИЕВСКИЙ: «После 30 лет футболист уже старый? Чепуха!»

Александр призвал не обращать внимания на возраст игроков

13 июня 2026, 21:48 |
340
0
АНДРИЕВСКИЙ: «После 30 лет футболист уже старый? Чепуха!»
ФК Полесье. Александр Андриевский
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

31-летний полузащитник «Полесья» Александр Андриевский высказался о том, как в Украине относятся к футболистам старшего возраста.

«На примере Италии мы видим, как играют опытные футболисты. Там это возможно, а у нас – нет? Тем более у нас считается, что после 30 лет – это уже старик. Чепуха! Это означает, что люди не разбираются в футболе.

Если игрок показывает результат, вы видите цифры и физическую форму, можете посмотреть, как он двигается на поле. Если он делает это лучше молодых, то почему его убирать из команды? Если только потому, что ему 33 года, то этого вообще не понимаю», – отметил игрок.

В прошлом сезоне Андриевский забил семь голов и отдал пять результативных передач в 34 матчах за «Полесье» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего года.

По теме:
Карпаты подписали голкипера юношеской сборной Украины
Легионер Динамо: «Из-за него я потерял много времени»
АНДРИЕВСКИЙ: «Луческу выбивал у Динамо деньги для футболистов»
Александр Андриевский Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скоро – жеребьевка. Потенциальные соперники Динамо в отборе Лиги Европы
Футбол | 13 июня 2026, 16:23 10
Скоро – жеребьевка. Потенциальные соперники Динамо в отборе Лиги Европы
Скоро – жеребьевка. Потенциальные соперники Динамо в отборе Лиги Европы

Обладатель Кубка Украины начнет выступление с Q1, жеребьевка – 16 июня

Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону
Футбол | 13 июня 2026, 09:17 1
Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону
Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону

Михавко интересует «Бенфику»

Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
Футбол | 13.06.2026, 08:40
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
Футбол | 13.06.2026, 00:11
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
АЛИССОН: «Пропуск матчей за «Ливерпуль» был частью плана»
Футбол | 13.06.2026, 21:00
АЛИССОН: «Пропуск матчей за «Ливерпуль» был частью плана»
АЛИССОН: «Пропуск матчей за «Ливерпуль» был частью плана»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
13.06.2026, 01:59 9
Футбол
Усику выдвинули жесткое условие в Америке
Усику выдвинули жесткое условие в Америке
12.06.2026, 05:32 1
Бокс
В волейболе новый лидер. Польша впервые за 4 года уступила первое место
В волейболе новый лидер. Польша впервые за 4 года уступила первое место
12.06.2026, 19:37 1
Волейбол
Динамо удивлено запросом футболиста по поводу зарплаты
Динамо удивлено запросом футболиста по поводу зарплаты
12.06.2026, 08:02 12
Футбол
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
12.06.2026, 10:09 3
Бокс
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
12.06.2026, 09:41 4
Футбол
Бриедис вынес четкий вердикт по поводу боя Усика с Мозесом Итаумой
Бриедис вынес четкий вердикт по поводу боя Усика с Мозесом Итаумой
12.06.2026, 05:42 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила трансфер украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила трансфер украинца
12.06.2026, 11:08 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем