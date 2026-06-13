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Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 23:11 |
304
0

Лидер Полесья: «Судейство в УПЛ? Матч с Динамо стал последней каплей»

Андриевский считает, что арбитры УПЛ допускают вопиющие ошибки

13 июня 2026, 23:11 |
304
0
Лидер Полесья: «Судейство в УПЛ? Матч с Динамо стал последней каплей»
ФК Полесье. Александр Андриевский
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31-летний полузащитник житомирского «Полесья» Александр Андриевский оценил уровень судейства в Украинской Премьер-лиге.

«Знаете, когда в стакан долго капает вода, со временем она переливается через край. Такой последней каплей стал матч с «Динамо». В той игре были такие очевидные ошибки, что, честно говоря, я очень удивился, потому что Балакин как рефери мне очень нравится. Он судил еврокубки. Поэтому и удивляет, почему были какие-то непонятные решения», – пояснил футболист.

При этом Андриевский отметил, что у украинских судей высокий уровень. Он считает, что в Бельгии, Нидерландах и Турции арбитры работают хуже. По мнению Александра, ситуацию с судейством могли бы улучшить послематчевые комментарии судей.

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Александр Андриевский Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Динамо Киев судейство
Андрей Плыгун Источник: Трибуна
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