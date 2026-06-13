Лидер Полесья: «Судейство в УПЛ? Матч с Динамо стал последней каплей»

31-летний полузащитник житомирского «Полесья» Александр Андриевский оценил уровень судейства в Украинской Премьер-лиге.

«Знаете, когда в стакан долго капает вода, со временем она переливается через край. Такой последней каплей стал матч с «Динамо». В той игре были такие очевидные ошибки, что, честно говоря, я очень удивился, потому что Балакин как рефери мне очень нравится. Он судил еврокубки. Поэтому и удивляет, почему были какие-то непонятные решения», – пояснил футболист.