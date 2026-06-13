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  4. МБАППЕ: «Мне нравятся такие защитники в моей команде»
Испания
13 июня 2026, 18:34 |
378
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МБАППЕ: «Мне нравятся такие защитники в моей команде»

Килиан Мбаппе рад, что состав «Реала» пополнил Ибраима Конате

13 июня 2026, 18:34 |
378
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МБАППЕ: «Мне нравятся такие защитники в моей команде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ибраима Конате
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Форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе дал восторженную оценку будущему одноклубнику Ибраима Конате, когда его спросили о предстоящем переходе защитника в «Реал».

«Он очень агрессивный защитник, в лучшем смысле этого слова. Никогда не делает ошибочных движений, он жестко опекает соперника, хочет, чтобы тот чувствовал, что его ждет тяжелый вечер. Мне нравятся такие защитники в моей команде – с упорством, тактически гибкие, потому что они способны преследовать своего опекуна, а также действовать один в один, выигрывать единоборства и быть тактически дисциплинированными», – заявил Мбаппе.

Считается, что изначально экс-игрок «Ливерпуля» будет альтернативой Антонио Рюдигеру, который действует в той же манере.

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Руслан Полищук Источник: Yahoo Sports
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