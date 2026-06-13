Цыганков обратился с просьбой к Трабзонспору после разговора с тренером

28-летний вингер «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков продолжает переговоры с турецким «Трабзонспором».

Как сообщает телеканал 61SAAT TV, руководство клуба считает его приоритетной целью на предстоящее трансферное окно. Отмечается, что главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке лично общался с игроком относительно его перспектив в команде. Цыганков якобы не против присоединиться к бронзовому призеру чемпионата Турции, однако пока не дает принципиального согласия на переход.

На данный момент «Трабзонспор» является наиболее заинтересованной стороной в этом трансфере. Источник внутри клуба сообщает, что украинец попросил у руководства «бордовых» дополнительное время на размышления. Виктор пообещал определиться со своим будущим в течение полутора недель. В «Трабзонспоре» считают, что Цыганков тянет время, потому что ожидает более привлекательных предложений.

В прошлом сезоне клуб украинца вылетел из Ла Лиги в Сегунду. У Виктора остается еще год контракта с «Жироной».