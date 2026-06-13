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  4. Цыганков обратился с просьбой к Трабзонспору после разговора с тренером
Турция
13 июня 2026, 18:42 |
1397
4

Цыганков обратился с просьбой к Трабзонспору после разговора с тренером

Виктор просит ещё время на размышление

13 июня 2026, 18:42 |
1397
4 Comments
Цыганков обратился с просьбой к Трабзонспору после разговора с тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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28-летний вингер «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков продолжает переговоры с турецким «Трабзонспором».

Как сообщает телеканал 61SAAT TV, руководство клуба считает его приоритетной целью на предстоящее трансферное окно. Отмечается, что главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке лично общался с игроком относительно его перспектив в команде. Цыганков якобы не против присоединиться к бронзовому призеру чемпионата Турции, однако пока не дает принципиального согласия на переход.

На данный момент «Трабзонспор» является наиболее заинтересованной стороной в этом трансфере. Источник внутри клуба сообщает, что украинец попросил у руководства «бордовых» дополнительное время на размышления. Виктор пообещал определиться со своим будущим в течение полутора недель. В «Трабзонспоре» считают, что Цыганков тянет время, потому что ожидает более привлекательных предложений.

В прошлом сезоне клуб украинца вылетел из Ла Лиги в Сегунду. У Виктора остается еще год контракта с «Жироной».

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Виктор Цыганков Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы
Андрей Плыгун Источник: 61saat.com
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Комментарии 4
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Правильно робить, що очікує кращої пропозиції. До Туреччини догравати  йому ще рано...
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+1
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Віктор, погоджуйся♥️💙
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-1
Йому й в сегунді буде непогано). Зарплатня капає, сім"я умовами задоволена, на рахунок ігрового тонусу - в сегудні не солодше ніж в лалізі. Так що Вітя - не слухай нікого, грай в своє задоволення
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-1
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