Романо назвал очередного новичка Шахтера. Многомиллионное соглашение
Райан Роберто принес Фламенго 9 миллионов евро
Бразильский вингер «Фламенго» Райан Роберто в скором времени перейдет в донецкий «Шахтер», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, клубы уже достигли договоренности о трансфере 18-летнего футболиста. Сумма перехода оценивается в 9 миллионов евро.
Райан Роберто за карьеру провел лишь 2 официальных матча за взрослую команду «Фламенго». В составе команды U-20 игрок принял участие в 16 поединках, отличившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Ранее «Шахтер» официально объявил о подписании Александра Караваева.
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