Романо назвал очередного новичка Шахтера. Многомиллионное соглашение

Бразильский вингер «Фламенго» Райан Роберто в скором времени перейдет в донецкий «Шахтер», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы уже достигли договоренности о трансфере 18-летнего футболиста. Сумма перехода оценивается в 9 миллионов евро.

Райан Роберто за карьеру провел лишь 2 официальных матча за взрослую команду «Фламенго». В составе команды U-20 игрок принял участие в 16 поединках, отличившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее «Шахтер» официально объявил о подписании Александра Караваева.