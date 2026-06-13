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  4. Романо назвал очередного новичка Шахтера. Многомиллионное соглашение
Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 16:24 |
2808
14

Романо назвал очередного новичка Шахтера. Многомиллионное соглашение

Райан Роберто принес Фламенго 9 миллионов евро

13 июня 2026, 16:24 |
2808
14 Comments
Романо назвал очередного новичка Шахтера. Многомиллионное соглашение
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бразильский вингер «Фламенго» Райан Роберто в скором времени перейдет в донецкий «Шахтер», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы уже достигли договоренности о трансфере 18-летнего футболиста. Сумма перехода оценивается в 9 миллионов евро.

Райан Роберто за карьеру провел лишь 2 официальных матча за взрослую команду «Фламенго». В составе команды U-20 игрок принял участие в 16 поединках, отличившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее «Шахтер» официально объявил о подписании Александра Караваева.

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Райан Роберто Фламенго Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бразилии по футболу Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 14
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Динамо тоже усилится футболистом из Реал Фарма.
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+12
9 млн євро це що "багато" ви йобнуті , це МАЛО навіть за середніми не світовими , а європейськими мірками і навіть для збіднілої України де вже трансфери впали нижче плінтусу , це максимум середня пересічна сума , тим паче за молодого перспективного гравця атакувального амплуа , який в біса "мегатрансфер" ,  коли ціни ПОСТІЙНО ЗРОСТАЮТЬ ви взагалі вже там , як 9 млн євро може бути навіть не мега трансфером а просто рядовим великим трансфером , якщо ще в 2009 і 2013 вже ближче до сьогодення КРІШТІАНО РОНАЛДО І ГАРЕТ БЕЙЛ ЦЕ БУВ 100 МЛН ЄВРО МАКСИМУМ З МАКСИМУМІВ ТРАНСФЕРНІ РЕКОРДИ , ЯСНО ЩО УСІ СЕРЕДНІ СУМИ ВСІ ТРАНСФЕРИ ТЯГНУТЬСЯ ХА РЕКОРДАМИ ЛАНЦЮГОВА РЕАКЦІЯ ЩЕ Й ДО ТОГО САМО СОБОЮ ЩОРОКУ ЩОСЕЗОНУ ПОСТУПОВО АЛЕ НЕУХИЛЬНО ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗРОСТАННЯ ЦІН , ТО ЯК ПО ВАШОМУ НА 2026 РІК 9 МЛН ЄВРО ЗА МОЛОДОГО ПЕРСПЕКТИВНОГО БРАЗИЛЬЦЯ АТАКУВАЛЬНОГО АМПЛУА МОЖЕ БУТИ ВЕЛИКИЙ МЕГАТРАНСФЕР !????? ЩО ТАМ КУРИТЬ автор тієї статті кліпбейту чергова пустопорожня вивіска статті ні про що !
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+11
Опа. Браво! Я щойно став свідком битви дирнамівських мінусаторів та плюсаторів із Шахтаря. Це було епічно! Все сталося буквально на моїх очах після кожного перезавантаження сторінки. Чудова live трансляція!
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+9
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шо там Суркіс, когось купили в міжсезоння, щоб боротися не за 4-те місце. Чи і так все нормуль? 
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+9
Маємо тепер пять лівих вінгерів - Раян, Мендоса, Невертон, Егіналдо і деколи Ізакі може там зіграти та чотири правих вінгери - Алісон, Оба, Бруно, Ферейра.
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+7
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Супер!
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