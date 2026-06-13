Сборная ЮАР приняла участие в двух самых грубых матчах в истории ЧМ

Во второй раз в истории чемпионатов мира в одном матче было показано сразу три красных карточки.

И в обоих случаях в этих поединках участвовала сборная ЮАР.

В 1998 году в матче ЮАР – Дания было показано 3 красных и 7 желтых карточек, в 2026 году в матче Мексика – ЮАР – 3 красных и 3 желтых карточки.

По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt опубликовал топ-10 матчей в истории чемпионатов мира с наибольшим количеством красных карточек. В качестве дополнительного показателя принималось во внимание количество желтых карточек в тех поединках.

Матчи чемпионатов мира с наибольшим количеством красных карточек (красные/желтые)