Сборная ЮАР приняла участие в двух самых грубых матчах в истории ЧМ
Transfermarkt вспомнил топ-10 матчей в истории ЧМ с наибольшим количеством красных карточек
Во второй раз в истории чемпионатов мира в одном матче было показано сразу три красных карточки.
И в обоих случаях в этих поединках участвовала сборная ЮАР.
В 1998 году в матче ЮАР – Дания было показано 3 красных и 7 желтых карточек, в 2026 году в матче Мексика – ЮАР – 3 красных и 3 желтых карточки.
По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt опубликовал топ-10 матчей в истории чемпионатов мира с наибольшим количеством красных карточек. В качестве дополнительного показателя принималось во внимание количество желтых карточек в тех поединках.
Матчи чемпионатов мира с наибольшим количеством красных карточек (красные/желтые)
- 3/7 – 1998, ЮАР – Дания – 1:1
- 3/3 – 2026, Мексика – ЮАР – 2:0
- 2/8 – 1986, Германия – Мексика – 4:1
- 2/5 – 1998, Чили – Камерун – 1:1
- 2/5 – 1990, ФРГ – Нидерланды – 2:1
- 2/4 – 2006, Италия – США – 1:1
- 2/4 – 1990, ФРГ – Аргентина – 1:0
- 2/4 – 1998, Франция – Саудовская Аравия – 4:0
- 2/3 – 1978, Аргентина – Венгрия – 2:1
- 2/3 – 1998, Бельгия – Мексика – 2:2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер встретился с американским лидером
Бражко и Волошин поженились в один день