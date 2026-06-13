Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная ЮАР приняла участие в двух самых грубых матчах в истории ЧМ
Чемпионат мира
13 июня 2026, 15:04 | Обновлено 13 июня 2026, 15:40
199
0

Сборная ЮАР приняла участие в двух самых грубых матчах в истории ЧМ

Transfermarkt вспомнил топ-10 матчей в истории ЧМ с наибольшим количеством красных карточек

13 июня 2026, 15:04 | Обновлено 13 июня 2026, 15:40
199
0
Сборная ЮАР приняла участие в двух самых грубых матчах в истории ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Во второй раз в истории чемпионатов мира в одном матче было показано сразу три красных карточки.

И в обоих случаях в этих поединках участвовала сборная ЮАР.

В 1998 году в матче ЮАР – Дания было показано 3 красных и 7 желтых карточек, в 2026 году в матче Мексика – ЮАР – 3 красных и 3 желтых карточки.

По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt опубликовал топ-10 матчей в истории чемпионатов мира с наибольшим количеством красных карточек. В качестве дополнительного показателя принималось во внимание количество желтых карточек в тех поединках.

Матчи чемпионатов мира с наибольшим количеством красных карточек (красные/желтые)

  • 3/7 – 1998, ЮАР – Дания – 1:1
  • 3/3 – 2026, Мексика – ЮАР – 2:0
  • 2/8 – 1986, Германия – Мексика – 4:1
  • 2/5 – 1998, Чили – Камерун – 1:1
  • 2/5 – 1990, ФРГ – Нидерланды – 2:1
  • 2/4 – 2006, Италия – США – 1:1
  • 2/4 – 1990, ФРГ – Аргентина – 1:0
  • 2/4 – 1998, Франция – Саудовская Аравия – 4:0
  • 2/3 – 1978, Аргентина – Венгрия – 2:1
  • 2/3 – 1998, Бельгия – Мексика – 2:2
По теме:
Игрок Канады: «Мы никогда раньше не переживали ничего подобного»
АЛИССОН: «С тех пор как пришел Анчелотти, атмосфера полностью изменилась»
Гаити – Шотландия. Текстовая трансляция матча
статистика ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу сборная ЮАР по футболу удаление (красная карточка)
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
Бокс | 13 июня 2026, 00:45 22
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза

Боксер встретился с американским лидером

В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
Футбол | 13 июня 2026, 09:45 6
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор

Бражко и Волошин поженились в один день

Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Футбол | 13.06.2026, 01:59
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Способна ли Бразилия вновь стать великой?
Футбол | 13.06.2026, 14:00
Способна ли Бразилия вновь стать великой?
Способна ли Бразилия вновь стать великой?
Катар – Швейцария. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Футбол | 13.06.2026, 14:33
Катар – Швейцария. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Катар – Швейцария. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тупчий пояснил победу Украины над Китаем в ЛН, ответив Плотницкому
Тупчий пояснил победу Украины над Китаем в ЛН, ответив Плотницкому
11.06.2026, 18:13
Волейбол
Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча
Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча
12.06.2026, 07:22 2
Футбол
Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
12.06.2026, 09:40 26
Футбол
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
12.06.2026, 10:09 3
Бокс
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
11.06.2026, 20:00 14
Футбол
Динамо удивлено запросом футболиста по поводу зарплаты
Динамо удивлено запросом футболиста по поводу зарплаты
12.06.2026, 08:02 11
Футбол
Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
13.06.2026, 00:17 1
Футбол
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
12.06.2026, 09:15 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем